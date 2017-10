CDU: Wer Handytarif bezahlt, muss 100 Prozent Empfang haben

Wer in Brandenburg über Land fährt, kann kaum ohne Störungen mit dem Handy telefonieren. An vielen Orten in den ländlichen Gebieten gibt es gar keinen Empfang. Daher müsse die Landesregierung endlich aktiv werden, fordert die oppositionelle CDU.