Die Deut­sche Telekom und Voda­fone haben einen massiven Mobil­funk-Netz­ausbau entlang wich­tiger Verkehrs­wege ange­kün­digt. Das Ziel: Weniger Funk­löcher entlang wich­tiger Verkehrs­wege. So hat die Telekom schon im Mai eine Koope­ration mit der Auto­bahn GmbH beschlossen. Insge­samt 400 zusätz­liche Mobil­funk­masten sollen die Geschwin­dig­keit für den mobilen Inter­net­zugang erhöhen und dafür Sorge tragen, dass während der Fahrt weniger Gespräche abbre­chen. Telekom weiht Autobahn-Sender in Schellenbach ein

Foto: teltarif.de Mit mindes­tens 200 MBit/s im Down­stream sollen Telekom-Kunden über LTE und 5G auf der Auto­bahn im Internet surfen können. Die Auto­bahn GmbH stellt dem Netz­betreiber Flächen in unmit­tel­barer Nähe zur Fahr­bahn zur Verfü­gung, um die erfor­der­liche Infra­struktur aufzu­bauen. Jetzt trägt die Zusam­men­arbeit zwischen Telekom und Auto­bahn GmbH erste Früchte. An der Rast­anlage Schel­len­bach im Saar­land konnte die erste im Rahmen der Koope­ration geplante Basis­sta­tion errichtet werden.

Mobiler Mast mit GSM, LTE und 5G

Der mobile Mast hat die Netz­tech­nolo­gien GSM, LTE und 5G an Bord und funkt in den Frequenz­berei­chen um 800, 900, 1800 und 2100 MHz. Mit den Auto­bahn­stand­orten in Heides­heim, Haux­berg und Wolfrats­hausen stehen die nächsten drei Mobil­funk­sta­tionen bereits fest. Der Bau der Masten an den ausge­wählten Stand­orten erfolgt, sobald die entspre­chenden Bauge­neh­migungen vorliegen. Das gilt auch für den neuen Mast in Schel­len­bach. Bei diesem handelt es sich derzeit noch um eine mobile Lösung. Die Funk­qua­lität beein­flusst das nicht. Die neue mobile Basisstation der Telekom

Foto: teltarif.de Noch in diesem Jahr will die Telekom bis zu 75 weitere Mobil­funk­stand­orte an Auto­bahnen in Betrieb nehmen. Bis Mitte 2024 soll die Zahl auf rund 200 neue Stand­orte steigen. Ende kommenden Jahres werden die geplanten rund 400 neuen Masten ange­strebt. Bisher sind entlang der Auto­bahnen rund 6300 Basis­sta­tionen im Telekom-Netz aktiv.

Voda­fone: 5G Stan­dalone an mehr als der Hälfte aller Bahn­stre­cken

Voda­fone hat seit Jahres­beginn einen Schwer­punkt beim Mobil­funk-Netz­ausbau auf Bahn­stre­cken gelegt. Bundes­weit seien seit Jahres­beginn 1237 Baupro­jekte umge­setzt wurden. Dabei habe der Konzern 225 neue Mobil­funk-Masten in Schie­nen­nähe errichtet, um bishe­rige Funk­löcher zu schließen. Allein in Nord­rhein-West­falen wurden 36 neue Basis­sta­tionen aufge­baut, 31 neue Sender gibt es an baye­rischen Bahn­stre­cken und 29 neue Stationen vermeldet Voda­fone für Bahn­stre­cken in Nieder­sachsen.

Mit weiteren Ausbau­maß­nahmen sorgte Voda­fone für mehr Kapa­zität, schnelle Reak­tions­zeiten und eine zuver­läs­sigere Daten­über­tra­gung. An 66 neuen Stand­orten wurde neben LTE auch 5G inte­griert. Auf mehr als 15.000 Schie­nen­kilo­metern steht 5G Stan­dalone zur Verfü­gung. Mehr als 1800 von insge­samt 3250 Bahn­höfen in Deutsch­land seien mit dem 5G-Netz versorgt. Vodafone-Netzausbau an Bahnstrecken

Foto: Vodafone Während Voda­fone am Berliner Haupt­bahnhof derzeit vor allem Baumaß­nahmen zur Erhö­hung der Kapa­zität durch­führt, erhalten die Bahn­höfe in Frank­furt, Köln, Leipzig und Hamburg aktuell eine 5G-Versor­gung in den Innen­räumen. Im Rahmen einer Koope­ration mit der Deut­schen Bahn sollen bis 2025 alle stark frequen­tierten Zugstre­cken mit einem lücken­losen LTE-Netz versorgt sein.

Bahn will Empfang im Zug verbes­sern

Deut­sche Bahn will eben­falls zur besseren Mobil­funk­ver­sor­gung im Zug beitragen. So will das Unter­nehmen in den kommenden Jahren 70.000 Fenster von 3300 ICE- und IC-Wagen mit einem Laser bear­beiten, sodass die Mobil­funk­signale direkt über die Scheiben in den Zug gelangen. Bisher waren dafür Repeater in den Zügen nötig, die das Mobil­funk­signal verstärken und nach innen tragen.

In einer weiteren Meldung lesen Sie, wie die Bahn mit einem Labor-ICE 5G im Zug testet.