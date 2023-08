Illegal: Für Deutschlandticket oft kein Kündigungsbutton

Problem: Kündigungsbutton bei Deutschlandticket

Bild: picture alliance/dpa Rund um den 1. Juli 2022 wurde in Deutsch­land viel über eine seiner­zeit einge­führte Neue­rung beim Verbrau­cher­recht disku­tiert - den gesetz­lich vorge­schrie­benen Kündi­gungs­button. Auch teltarif.de beob­achtet seither immer wieder stich­pro­ben­artig, ob und wie die Kündi­gungs­schalt­fläche, wie sie offi­ziell heißt, bei Handy- und Inter­net­pro­vidern sowie TV- und Strea­ming-Anbie­tern umge­setzt wird.

Durch das Deutsch­land­ticket rücken nun weitere Anbieter ins Blick­feld, die den Kündi­gungs­button eigent­lich anbieten müssten - die Verkehrs­unter­nehmen. Offenbar hapert es dort aber noch mit der Umset­zung dieser Richt­linie, die ja einige Monate älter ist als das Deutsch­land­ticket.

ÖPNV-Anbieter müssen Button haben

Die Verbrau­cher­zen­trale Bayern weist darauf hin, dass Nutzer für das bundes­weite 49-Euro-Ticket ein Abon­nement abschließen, das monat­lich kündbar ist. Und genau dafür müsse seit dem 1. Juli 2022 ein Kündi­gungs­button ange­boten werden. Damit sollen sich Verbrau­cher schnell und einfach von ihren Verträgen lösen können.

Bild: picture alliance/dpa Doch hier gibt es laut den Verbrau­cher­schüt­zern Schwie­rig­keiten. "Wir haben fest­gestellt, dass es auf den Webseiten einiger Verkehrs­betriebe keinen Kündi­gungs­button gibt", sagt Katha­rina Grasl, Juristin bei der Verbrau­cher­zen­trale Bayern. "Da Nutzer das Deutsch­land­ticket online abon­nieren können, sind die Unter­nehmen jedoch verpflichtet, einen Kündi­gungs­button auf ihren Seiten zu haben." Dieser biete für Verbrau­cher "erheb­liche Vorteile" bei der Kündi­gung. Er wird aller­dings auch ein Jahr nach Einfüh­rung noch lücken­haft umge­setzt.

In einem kurzen Test der teltarif.de-Redak­tion bietet die Deut­sche Bahn auf ihrer Haupt-Home­page ganz unten einen Kündi­gungs­button. Bei BVG, VBB und RMV fehlt dieser beispiels­weise auf den Home­pages noch.

Erste Verkehrs­betriebe wurden abge­mahnt

Die Verbrau­cher­zen­trale Bayern hat nach eigenen Angaben zwei baye­rische Verkehrs­betriebe aufgrund des fehlenden Kündi­gungs­but­tons abge­mahnt. Ein Unter­nehmen habe den Kündi­gungs­button bereits einge­fügt und eine Unter­las­sungs­erklä­rung abge­geben. Auch der zweite Verkehrs­betrieb habe bereits Nach­bes­serung ange­kün­digt.

Der vzbv als bundes­weiter Verband aller Verbrau­cher­zen­tralen möchte darüber hinaus heraus­finden, was die Kunden an Erfah­rungen mit dem Deutsch­land­ticket gemacht haben. Alle Probleme rund um das Deutsch­land­ticket können Betrof­fene in einem Verbrau­cher­aufruf unter verbraucherzentrale.de/aufrufe melden.

Lassen die Menschen das Auto stehen und steigen aufs 49-Euro-Ticket um? Das beweisen Handy-Auswertungs­daten von o2. Der Netz­betreiber spricht von einer wahr­nehm­baren Verla­gerung von der Straße auf die Schiene.