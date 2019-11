Gigabit City: Highspeed vom Emsland bis Oberbayern

Über 95 000 Hagener Kabel­haus­halte können nun mit bis zu 1 GBit/s im Internet surfen. Darüber hinaus haben Unity­media und Voda­fone ihr Netz auch im Umkreis der Stadt mit dem Über­tragungs­stan­dard DOCSIS 3.1 aufge­rüstet. Davon profi­tieren wei­tere 49.000 Haus­halte in Enne­petal, Gevels­berg, Herdecke und Wetter (Ruhr). „Das ist für den Ennepe-Ruhr-Kreis ein weiterer großer Schritt auf dem Weg zur flächen­deckenden Giga­bit­infra­struktur“, begrüßt Olaf Schade, Landrat des Ennepe-Ruhr-Kreises, die Aufrüs­tung des Kabel­netzes.

Hagen ist jedoch nur eine von vielen Städten, in denen Voda­fone in den vergan­genen Wochen das TV-Kabel fit für die Gigabit-Zukunft gemacht hat. Insge­samt legt das Düssel­dorfer Tele­kommu­nika­tions­unter­nehmen für 289 000 Haus­halte den Schal­ter auf Gigabit um, darunter allein 150 000 Haus­halte in Kiel, 30 000 in Cottbus oder 19 000 in Waren an der Müritz. „Voda­fone ist einer der Haupt­treiber für den Ausbau von Hoch­geschwin­digkeits­netzen in Deutsch­land", meint Hannes Amets­reiter, CEO von Voda­fone Deutsch­land.

Glas­faser mit Förder-Millionen



Andere Netz­betreiber müssen sich aber nicht hinter den Düssel­dorfern verste­cken, auch wenn die Zahl der Haus­halte, die sie mit Glas­faser versorgen, viel­leicht nicht so groß ist. Dafür legen sie viel­fach den Fokus auf solche Haus­halte, die eben keinen Kabel­anschluss haben und als unter­versorgt gelten. Unweit von Düssel­dorf sorgt die Kölner Stadt­werke-Tochter NetCologne für High­speed. Vor rund einem Jahr begannen die Ausbau­arbeiten im Rhein-Sieg-Kreis.

Gemeinsam mit innogy will NetCologne bis Ende 2020 6000 unter­versorgte Privat­haus­halte und Unter­nehmen mit FTTC aus­bauen. Bei weiteren 680 Haus­halten ist ein FTTB/H-Ausbau geplant. Bislang wurden in Much, Windeck und Ruppich­teroth 37 von 105 geplanten Kilo­metern Glas­faser verlegt. Hier infor­miert NetCologne die Unter­nehmen nun die Bevöl­kerung über den neuen Inter­netzu­gang und die dazu­gehö­rigen Tarife.

Insge­samt werden in dieses Ausbau­projekt elf Millionen Euro inves­tiert, davon 4,5 Millionen Euro an Förder­mitteln. Im Land­kreis Emsland hingegen greift der Staat et­was tiefer in die Tasche: Hier werden durch Bund, Land, Land­kreis und Kommunen über 110 Millionen Euro in den Breit­band­ausbau inves­tiert. Derzeit befindet sich der Norden des Land­kreises auf der Ziel­geraden. Rund 7000 Haus­halte werden hier vom Breit­band­ausbau profi­tieren. Nach Abschluss der letzten Tätig­keiten werden rund 450 Kilo­meter Tiefbau abge­schlossen sein. Insge­samt werden im Land­kreis rund 540 Kilo­meter Glas­faser­leitungen neu verlegt und knapp 400 Vertei­lerkästen an den Stra­ßenrän­dern verschaltet.



Auch im Süden der Repu­blik öffnet der Staat die Scha­tullen. Anfang November über­reichte der baye­rische Finanz- und Heimat­minister Albert Füra­cker in den Re­gionen Ober­bayern und Unter­franken Förder­bescheide für insge­samt knapp 19 Millionen Euro. „16 Gemeinden aus Ober­bayern erhalten insge­samt über 8,6 Mil­lionen Euro Förde­rung. Damit haben bereits 1797 Gemeinden, also über 87 Prozent aller baye­rischen Kommunen einen Förder­bescheid erhalten“, sagt Füra­cker.

Zusätz­lich erhalten 62 Schulen in Ober­bayern 1,8 Millionen Euro für die Versor­gung mit Glas­faser und WLAN. In Unter­franken unter­stützt die Landes­regie­rung neun Ge­meinden mit 4,2 Millionen Euro. Dort erhalten 81 Schulen weitere 2,4 Millionen Euro.

FTTH für Privat­haus­halte und Gewerbe

Es geht aber auch ohne Unter­stüt­zung von Vater Staat. So ist etwa die EWE im Land­kreis Vechta unter­wegs. Aktuell plant der Olden­burger Tele­kommu­nika­tions- und En­ergieanbieter den FTTH-Ausbau für 10000 Haus­halte in Bakum, Stein­feld, Golden­stedt und Damme. Die Bauar­beiten beginnen im Früh­jahr 2020 und sollen Ende 2021 beendet sein.

In Lohne hat EWE den FTTH-Ausbau für 10000 Haus­halte bereits ab­geschlossen. EWE koope­riert hier mit der Deut­schen Telekom. Wo der Bonner TK-Konzern sein Netz in den vergan­genen Wochen ausge­baut hat, kann im Unterneh­mensblog nach­gelesen werden. Darüber hinaus startet EWE in Nord­hümm­ling die nächste Phase des Glas­faser­ausbaus. Im Orts­teil Ester­wegen rollen ab Januar 2020 die Bagger an. Bereits 1500 Ester­weger Haus­halte sind ans FTTH-Netz der EWE ange­schlossen. Weitere rund 250 Haus­halte in den Wohn­gebieten Mühlen­berg und Lattens­berg kommen ab dem nächsten Jahr dazu.

Seit Anfang November 2019 verlegt envia TEL Glas­faser­leitungen für Indus­trie und Gewerbe im Land­kreis Bautzen von Witti­chenau nach Hoyers­werda. Das neue Glas­faser­netz hat eine Länge von über neun Kilo­metern. Den ansäs­sigen Unter­nehmen und Gewer­betrei­benden steht High­speed-Internet zur Verfü­gung, das je nach Bedarf Über­tragungs­geschwin­digkeiten von bis zu 10 GBit/s ermög­licht. Das Glas­faser­ausbau­projekt im Land­kreis Bautzen wird in zwei Bauab­schnitten reali­siert. Der erste Bauab­schnitt wird voraus­sicht­lich im Dezember 2019 fertig­gestellt. Der zweite Bauab­schnitt ist für das erste Quartal 2020 geplant.

