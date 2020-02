Der Ring der Bayern: Highspeed mit Quanten

In der Welt der Daten­verar­beitung sind Quan­tencom­puter der nächste evolu­tionäre Schritt. Und auch im Breit­band­ausbau halten Quanten Einzug. Sie ermög­lichen sagen­hafte 76 Terabit pro Sekunde. M-net hat ein Quan­tennetz in Betrieb genommen.

Die High­speed-Daten­auto­bahn verbindet München mit Frank­furt am Main, dem welt­weit größten Internet-Knoten­punkt, und trägt den Anfor­derungen an die hohen Über­tragungs­band­breiten und nied­rigen Latenz­zeiten im 5G- sowie Indus­trie-4.0-Zeit­alter Rech­nung. Der euro­paweit einzige Glas­faser­ring dieser Art erstreckt sich über 1200 Kilo­meter und bildet den neuen Kern­bereich des Tele­kommu­nika­tions­netzes von M-net. Das Netz besteht aus zwei Ringen: Dem nun in Betrieb genom­menen Bayern­ring von München nach Nürn­berg und dem Südwest­ring von München nach Frank­furt, der Bayern und Baden-Würt­temberg verbindet und bis Jahres­ende in Betrieb gehen soll.



Bei der symbolischen Inbetriebnahme des Bayernrings (v.l.n.r.): M-net-Geschäftsführer Nelson Killius und Hermann Rodler, Ministerialdirektor Alexander Voitl vom Bayerischen Staatsministerium der Finanzen und für Heimat und swa-Geschäftsführer Alfred Müllner

Weniger CO2-Ausstoß

Die Daten­über­tragung erfolgt im Quan­tennetz durch­gängig über Licht. Es gibt keine Umwand­lung in elek­trische Signale. Dadurch steigt die Trans­port­kapa­zität um das Zehn­fache. Nach aktu­ellem Stand der Technik sind Über­tragungs­raten von bis zu 600 GBit/s auf einer einzelnen Wellen­länge des Lichts bzw. bis zu 76 Terabit pro Se­kunde über eine Glas­faser möglich. Damit könnte man rund 900 Tera­byte an Daten inner­halb von zwei Minuten herun­terladen. Das entspräche den gesamten Informa­tionen der baye­rischen Staats­biblio­thek.

Das Quan­tennetz von M-net ist nicht nur schnell, strah­lungsarm und beson­ders ab­hörsicher, sondern auch umwelt­freund­lich. Die von Nokia verwen­deten Trans­ponder sind ener­gieef­fizi­enter als die derzei­tigen Verfahren für die optisch-elek­troni­sche Wand­lung im Glas­faser­ausbau. Da im Quan­tennetz von M-net keine Umwand­lung in elek­trische Signale erfolgt, muss auch keine Energie für Wandler- und Verstär­kerele­mente auf der Strecke oder für die Kühlung von elek­trischen Netz­kompo­nenten aufge­wendet werden. Bereits durch ein herkömm­liches FTTH-Netz lassen sich laut M-net im Vergleich zum Vecto­ring für eine Stadt wie Augs­burg mit 150 000 Wohnungen 50 000 Tonnen CO2 pro Jahr einsparen.



Point of Presence in Landau an der Isar

M-net nennt Augs­burg nicht ohne Grund. Hier bauen die Münchener zusammen mit den Augs­burger Stadt­werken (swa) bereits seit 2006 ein Glas­faser­netz. Bis heute wurden rund 19 000 Wohn- und Gewer­beein­heiten mit High­speed-Inter­netan­schlüssen versorgt. Nun ist der Start­schuss für die zweite Ausbau­stufe gefallen. Da­bei werden insge­samt zwölf bestehende Stadt­gebiete sowie vier Neubau­gebiete mit 11 000 privaten Haus­halten sowie fast 1500 Gewer­beein­heiten mit FTTH versorgt. Nach Abschluss der Maßnahmen im Jahr 2027 können mehr als 32 000 Wohnein­heiten in Augs­burg über Glas­faser im Internet surfen.

Auch in Landau an der Isar arbeitet M-net mit den hiesigen Stadt­werken zusammen. Dort haben beide nun den POP, den soge­nannten Point of Presence, in Betrieb ge­nommen, von dem aus die Glas­faser­leitungen zu den einzelnen Gebäuden führen. Künftig profi­tieren die Land­auer Gewer­bege­biete Nord und Strau­binger Straße sowie das Neubau­gebiet Eisel­wörth II von der Breit­band­versor­gung über das M-net-Glas­faser­netz. Ebenso können dann 100 Wohn­einheiten im Stadt­gebiet von Landau, die von M-net in Koope­ration mit lokalen Wohnungs­anbie­tern versorgt werden, mit bis zu 300 MBit/s im Internet surfen.



Auch die Deutsche Telekom kann Glasfaser. In Sarstedt bei Hannover verlegt sie 270 Kilometer der Lichtwellenleiter. Auch die Deutsche Telekom kann Glasfaser. In Sarstedt bei Hannover verlegt sie 270 Kilometer der Lichtwellenleiter.

Den Vergleich mit der Vecto­ring-Tech­nologie wird die Deut­sche Telekom nicht gerne hören. Aber auch die Bonner können Glas­faser. Den Beweis treten sie in Sarstedt an. Bis zum Ende des Jahres verlegt die Telekom in der südlich von Han­nover gele­genen Stadt rund 270 Kilo­meter Glas­faser und baut 52 Verteiler auf, damit das maxi­male Tempo beim Herun­terladen auf bis zu 1 GBit/s steigen kann. Möglich machen das die 2278 Sarstedter, die sich in der Vorver­mark­tung für einen Glas­faser­anschluss von der Telekom entschieden haben. Unweit von Sarstedt ist das Hanno­veraner Tele­kommu­nika­tions­unter­nehmen htp unter­wegs, das zusammen mit ener­city den Glas­faser­ausbau im Gewer­bege­biet Lahe-Süd abge­schlossen hat. Der Ener­giever­sorger verlegt die Glas­faser bis in die Gebäude, htp stellt die Dienste zur Verfü­gung.

Telekom-Konkur­rent Voda­fone baut derweil in Lahr im Schwarz­wald aus. Hier erhalten 220 Unter­nehmen in den Gewer­bege­bieten Flug­hafen­areal, Rhein­straße-Nord, Indus­trie­gebiet West und Indus­trie­straße Anschluss an ein FTTB-Netz. Im thürin­gischen Mühl­hausen führt Voda­fone die Vorver­mark­tung durch. Hier sollen drei Gewer­bege­biete mit Glas­faser versorgt werden. Das aber nur, wenn sich 30 Prozent der Unter­nehmen für einen Vertrag mit dem Düssel­dorfer Tele­kommu­nika­tions­unter­nehmen entschließen.

