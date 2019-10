Mehr Highspeed mit mehr Glasfaser

Auf der Fach­messe Anga Com nannte Voda­fone-Deutsch­land-CEO Hannes Amets­reiter sein Pendant von der Deut­schen Glas­faser, Uwe Nickl, den unge­krönten Glas­faser­könig von Deutsch­land. Nickl und sein Team scheinen jedoch die Krönung anzu­streben, denn ihr Netz wächst stetig weiter. In Feld­bergen, Hohen­eggelsen sowie im Lingener Stadt­teil Scheps­dorf hat die Deut­sche Glas­faser über 40 Prozent der Haus­halte von einem Vertrags­abschluss über­zeugt, sodass in den Kommunen FTTH-Netze gebaut werden. Die Planungs­phase der Tief­bauar­beiten hat bereits begonnen.



Deutsche-Glasfaser-CEO Uwe Nickl (links) und Vodafone-Deutschland-CEO Hannes Ametsreiter, hier mit Düsseldorfs Oberbürgermeister Thomas Geisel bei einem gemeinsamen Projekt aus dem Jahr 2017, haben in den vergangenen Wochen einige Glasfaserausbauten gestartet Deutsche-Glasfaser-CEO Uwe Nickl (links) und Vodafone-Deutschland-CEO Hannes Ametsreiter, hier mit Düsseldorfs Oberbürgermeister Thomas Geisel bei einem gemeinsamen Projekt aus dem Jahr 2017, haben in den vergangenen Wochen einige Glasfaserausbauten gestartet

Größtes Förder­projekt in Deutsch­land

Im Kreis Büren will die Deut­sche Glas­faser mit innogy TelNet koope­rieren. Über­legt wird, im Sinne einer „Open Access“-Option die Dienste des einen im Netz des ande­ren TK-Unter­nehmens anzu­bieten. In Wewels­burg, Brenken und Weiberg würde sich die Deut­sche Glas­faser mit ihren Tarif­ange­boten auf das Netz von innogy TelNet schalten. Umge­kehrt wird disku­tiert, ob sich innogy TelNet in den anderen sieben Ortschaften Bürens, in denen Deut­sche Glas­faser das Netz ausbauen will, auch mit ihren Leis­tungs­ange­boten aufschaltet. Durch eine Eini­gung würde vermieden, dass beide Unter­nehmen ihre eigenen Netze parallel ausbauen.

War die Deut­sche Glas­faser früher ausschließ­lich eigen­wirt­schaft­lich unter­wegs, baut sie inzwi­schen auch mit Förder­mitteln aus. Das nächste Groß­projekt wird der Kreis Waren­dorf im Müns­terland sein. Hier hat der Borkener Netz­betreiber die Ausschrei­bung für das 160 Millionen Euro schwere Förder­projekt zum kreis­weiten Aufbau eines Glas­faser­netzes gewonnen. Es ist das bislang größte Glas­faser-Förder­projekt in Deutsch­land. Um schritt­weise die Netz­lücken im gesamten Kreis­gebiet zu schließen, kommen 80 Millionen Euro vom Bund und 64 Millionen Euro vom Land NRW. Der Kreis Waren­dorf steuert 16 Millionen Euro bei.

Über 15 000 Haus­halte werden dadurch einen FTTH-Anschluss bekommen. Bis­lang hat die Deut­sche Glas­faser im Kreis Waren­dorf bereits 30 000 Haus­halte eigen­wirt­schaft­lich ausge­baut. Im kommenden Jahr soll mit dem Groß­projekt begonnen werden. „In den kommenden Jahren wollen wir so Schritt für Schritt die Flecken ange­hen, wo bisher kein privat­wirt­schaft­licher Glas­faser­ausbau möglich war“, erklärt Peter Kamphuis, Geschäfts­führer von Deut­sche Glas­faser. Das betrifft Gebiete mit Haus­halten, die einen Inter­netan­schluss mit einer Geschwin­digkeit von weniger als 30 MBit/s haben. Das Ausbau­projekt glie­dert sich in die Teil­projekte Waren­dorf Nord und Süd und umfasst 13 Kommunen.

Ausbau-Offen­sive von Voda­fone

Aber „Königs­macher“ Amets­reiter muss sich nicht vor der Deut­schen Glas­faser ver­stecken. Über das Kabel­netz von Voda­fone können bereits 10,9 Millionen Haus­halte mit 1 GBit/s im Internet surfen. Seit Anfang des Monats sind über 190 000 Privat­haus­halte in Neustre­litz, Falkensee, Einbeck, Holz­minden, Bad Neuenahr und Pirma­sens hinzu­gekommen. Dafür rüstet Voda­fone das Kabel­netz mit dem Über­tragungs­stan­dard Docsis 3.1 auf. Dort, wo die Vorgän­gerver­sion Docsis 3.0 im Einsatz ist, können die ange­schlos­senen Haus­halte immerhin mit bis zu 400 MBit/s im World Wide Web surfen. Das sind noch einmal 11,8 Millionen Haus­halte. Bis 2022 will Voda­fone über 25 Millionen Haus­halte mit Gigabit-Anschlüssen versorgen. Dafür setzt das Düssel­dorfer Kommu­nika­tions­unter­nehmen auf einen Mix aus Kabel- und Glas­faser­netzen.



Verkürzt die Bauzeit: Beim Nano-Trenching wird die Glasfaser direkt in die Fahrbahndecke verlegt. Verkürzt die Bauzeit: Beim Nano-Trenching wird die Glasfaser direkt in die Fahrbahndecke verlegt.

M-net schließt Schulen an

Netze mit Glas­faser bis ans Gebäude (FTTB) nutzt Voda­fone beim Ausbau von Ge­werbegebieten. Hier hat das Unter­nehmen in den vergan­genen Wochen in diversen Orten, darunter Augs­burg, Würz­burg, Schwä­bisch Hall oder Bocholt, mit der Vorver­mark­tung begonnen. Voda­fone strebt eine Abschluss­quote von 30 Prozent unter den erreich­baren Unter­nehmen an. Bei einer ausrei­chend großen Nach­frage soll der Aus­bau der FTTB-Netze noch in diesem Jahr beginnen. Wahl­weise stehen Inter­netan­schlüsse mit symme­trischen Band­breiten zwischen 500 MBit/s und 1 GBit/s zur Verfü­gung. Insge­samt könnten über 2500 Unter­nehmen von diesen Ausbau­projekten pro­fitieren. Die Vermark­tung vor Ort nehmen lokale Part­nerun­ternehmen von Voda­fone vor. Auch in Burg­dorf schließt Voda­fone 100 Unter­nehmen in fünf Gewer­bege­bieten mit Glas­faser an. Dabei kommt das Nano-Tren­ching-Verfahren zum Einsatz, bei dem die Glas­faser direkt in die Fahr­bahn­decke verlegt wird. Das verkürzt die Bauzeit und redu­ziert die damit verbun­denen Kosten.

Natür­lich bauen auch andere Tele­kommu­nika­tions­unter­nehmen ihre Netze weiter aus. So etwa M-net, die TK-Tochter der Stadt­werke München. In Sont­hofen erhalten sie­ben allge­mein­bildende Schulen bis Ende 2020 einen Glas­faser­anschluss: die Grund­schule Rieden mit der Außen­stelle in Altstädten, die staat­liche Fach­ober­schule, das Gymna­sium Sont­hofen, die Mittel- und Real­schule sowie die Grund­schule an der Berg­hofer Straße. Dafür koope­riert M-net mit den Allgäuer Kraft­werken (AKW). Jeder Anschluss wird mit 50 000 Euro geför­dert. AKW ist für den Tiefbau zuständig und wird bis zum Herbst 2020 2,5 Kilo­meter Glas­faser­kabel verlegen. Anschlie­ßend über­nimmt M-net die Instal­lation der aktiven tech­nischen Kompo­nenten und schließt die Schulen an.



M-net Regionalmanagerin Melanie Hundt (v. l.), Sonthofener Bürgermeister Christian Wilhelm (v. r.), Michael Vollkomm von den Allgäuer Überlandwerken (h. l.), AKW-Prokurist Karlheinz Loitz (h. m.) und der Sonthofener Breitbandpate Andreas Maier (h. r.) unterzeichnen die Verträge für die Glasfaseranschlüsse der sieben Schulen M-net Regionalmanagerin Melanie Hundt (v. l.), Sonthofener Bürgermeister Christian Wilhelm (v. r.), Michael Vollkomm von den Allgäuer Überlandwerken (h. l.), AKW-Prokurist Karlheinz Loitz (h. m.) und der Sonthofener Breitbandpate Andreas Maier (h. r.) unterzeichnen die Verträge für die Glasfaseranschlüsse der sieben Schulen

E-Mail

E-Mail Drucken 1 Teilen (1)

Anzeige:

Und auch die Telekom erhöht in ihrem Kupfer­draht­netz die Surf-Geschwin­digkeit. An­fang Oktober 2019 stei­gerten die Bonner für 734 000 Haus­halte das Tempo auf bis zu 250 MBit/s . Möglich macht dies die Super-Vecto­ring-Tech­nologie. Nach Angaben der Telekom profi­tieren davon bereits fast 25 Millionen Haus­halte. Über konkrete Ausbau­projekte infor­miert die Telekom im eigenen Unter­nehmens­blog . Ab und zu taucht dort auch ein FTTB/H-Projekt auf.