Bis zu 500 MBit/s in der Altmark: Erste Haushalte angeschlossen

Ein Glasfaserkabel wird verlegt. (Symbolfoto) Im November berichteten wir im Rahmen eines Artikels über den Kampf zwischen VDSL und FTTH bereits darüber, dass die ersten Haushalte in Gardelegen über den Netzbetreiber DNS:NET mit bis zu 500 MBit/s (im Download) online gehen können. Nun hat DNS:NET konkrete Tarife für die ersten per FTTH (Glasfaser bis ins Haus) angeschlossenen Haushalte in der Altmark vorgestellt. Angeboten werden "garantierte" Übertragungsgeschwindigkeiten von 150, 250 oder 500 MBit/s im Download. Im Upload sollen 50 MBit/s erzielt werden. Die Preise bewegen sich dabei im Bereich von etwa 50 bis etwa 70 Euro in Abhängigkeit von der gewählten Geschwindigkeit. Dabei handelt es sich um eine Datenflatrate, die weder einer Zeit- noch einer Volumenbeschränkung unterliegt.

Auch Telefonanschluss und TV-Sender Paketbestandteil

Neben dem Internetanschluss verfügen die Tarife auch über einen Telefonanschluss mit Flatrate ins deutsche Festnetz, ein TV-Angebot mit Sendern in HD-Qualität und einen E-Mail-Account. Außerdem stellt der Anbieter einen Fritzbox-Router zur Verfügung. Bei den Paketen mit Übertragungsraten von 150 oder 250 MBit/s ist standardmäßig eine Auswahl an öffentlich rechtlichen Sendern in HD-Qualität zu empfangen, beim Paket mit Übertragungsraten von 500 MBit/s ist die Auswahl an HD-Sendern größer. Generell möglich ist ein Sky-Zugang (auf Grundlage eines entsprechenden Vertrages beim Pay-TV-Anbieter).

Vorverträge und Infoveranstaltungen

Laut Unternehmensangaben gibt es in der ersten Ausbauclustern der Altmark über 5000 Vorverträge. Außerdem würden in den für 2017 geplanten Gebieten zahlreiche Infoveranstaltungen für Haushalte und Unternehmen stattfinden, die per FTTH angebunden werden möchten.

Weitere Informationen zur Funktionsweise von FTTH finden Sie in einem Ratgeberartikel.