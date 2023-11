Bevölkerungswarnung: Viele DAB+-Radios werden EWS-fähig

Der welt­weit führende Chip­her­steller Fron­tier inte­griert die Bevöl­kerungs­war­nung EWS in zahl­reiche künf­tige Digi­tal­radio-Modelle. Aktu­elle Radios können unter Umständen per Soft­ware-Upgrade aufge­rüstet werden.

Bei Notfällen müssen Behörden wich­tige Infor­mationen schnell und zuver­lässig über­mit­teln. In Deutsch­land und anderen euro­päi­schen Ländern gilt das Digi­tal­radio DAB+ als robuste und verläss­liche Tech­nologie, um die Bevöl­kerung im Notfall zu infor­mieren und zu warnen. Aller­dings gibt es bisher nur recht wenige Radio­modelle, welche die Bevöl­kerungs­war­nung Emer­gency Warning System (EWS), früher auch als EWF (Emer­geny Warning Funcio­nality) bekannt, inte­griert haben.

Fron­tier will neue Modelle seri­enmäßig mit EWS ausstatten

Bevölkerungswarnung über DAB+

Foto: Bayern Digitalradio Als Mitglied einer Task­force des Digi­tal­radio-Welt­ver­bands WorldDAB betei­ligt sich der welt­weit führende Chip­her­steller Fron­tier Smart Tech­nolo­gies an der Entwick­lung eines neuen Stan­dards für Warn­mel­dungen über DAB+. Die Norm sollte Mitte 2024 verab­schiedet werden, sodass neue Radios, ausge­stattet mit den zusätz­lichen Warn­funk­tionen, Ende des Jahres 2024 im Handel verfügbar sind.

Die neuen Radios werden zusätz­liche Funk­tionen unter­stützen, etwa den Empfang von Warn­mel­dungen über die jewei­lige DAB+ Programm­platt­form, das auto­mati­sche Aufwa­chen eines Empfän­gers aus dem Standby-Betrieb sowie Durch­sagen und zusätz­liche Bild- und Text­infor­mationen.

Warn­mel­dungen über EWS müssen verläss­lich empfangen werden können. Um die Empfangs­bereit­schaft für Warn­mel­dungen dauer­haft und zu jedem Zeit­punkt zu garan­tieren, entwi­ckelt Fron­tier aktuell entspre­chende Funk­tionen für seine Chip­sets, die wiederum in künf­tige Digi­tal­radio-Modelle einge­baut werden.

Ein wich­tiger Aspekt ist die Ener­gie­opti­mie­rung: Um in Falle einer Warn­mel­dung aus dem Standby-Betrieb geweckt werden zu können, benö­tigen die Empfänger Strom; aller­dings weit weniger als für den regu­lären Betrieb gebraucht wird. Mit der inte­grierten Single-Chip-Archi­tektur des Fron­tier-Chips "Kino 4" kann die Strom­ver­sor­gung im Falle einer Warn­mel­dung optimal gesteuert werden: Der Receiver schaltet sich ein, sucht nach Warnungen und kehrt dann zum Beispiel in den Standby-Modus zurück.

Soft­ware-Upgrade für zahl­reiche bestehende Modelle

Fron­tier will die EWS-Unter­stüt­zung für Kino 4 in einer neuen Soft­ware-SDK-Version ergänzen. Davon können auch Besitzer vieler aktu­eller Modelle profi­tieren, denn für bestehende Kino-4-basierte Produkte werden Marken­her­steller in der Lage sein, diese durch ein Soft­ware-Upgrade schnell auf die neue Firm­ware mit EWS aufzu­rüsten.

Der Kino-4-Chip und seine Modul­vari­anten Siena/Siena-Pro sind aktuell die welt­weit am häufigsten einge­setzte DAB+-Platt­form. Fron­tier möchte den Markt für DAB+-Empfänger mit EWS-Zerti­fizie­rung anführen und lädt Indus­trie­partner welt­weit ein, die Entwick­lung und den Markt­ein­tritt gemeinsam zu vorzu­bereiten.

