Mobilfunk in Frohnsdorf: o2 versorgt bereits, Telekom folgt

Der Brand in Frohns­dorf bei Treu­enbrietzen im Bundes­land Bran­den­burg hat einiges in Bewe­gung gebracht. Kurz­fristig hatte die Telekom auf Wunsch der Einsatz­leit­stelle einen Sende­mast vor Ort aufge­baut.

Ein Leser hat uns dazu aufschluss­reiche Bilder geschickt. Am "Wald­brand­dorf" wurde keine komplette Basis­sta­tion instal­liert, sondern ein fahr­barer Repeater der Telekom, der die Signale vom Sender in Treu­enbrietzen mit einer Antenne (die optisch der Form eines Fisches ähnelt, ganz oben) aufnahm und über eine Rund­strahl­antenne ("Omni") weiter ins Einsatz­gebiet ausge­strahlt hat. Das hat nach Berichten aus Frohns­dorf bestens funk­tio­niert.

Bilder aus Frohns­dorf

Ganz oben die Mobilfunkempfangsantenne. Sie holt das Signal aus Treuenbrietzen

Foto: privat / teltarif.de Über diese Rundstrahl-Antenne wird das Signal vor Ort ausgestrahlt.

Sender von E-Plus (heute o2) vor Ort aktiv

Wie weiter zu erfahren war, versorgt Telefónica (o2) diesen Ort schon länger. Der Sende­mast wurde seiner­zeit von E-Plus gebaut und in Betrieb genommen. Mit den Vorgängen vertraute Personen vermuten, dass die Anzahl der örtli­chen o2-Nutzer "über­schaubar" ist. Bei den Rettungs­kräften sei o2 offenbar nicht so weit verbreitet, weswegen wohl die Telekom ange­fragt worden war.

Start­fer­tiger Telekom Sender in Bardenitz?

Nach Auskunft des Lesers stehe nicht weit von Frohns­dorf ein fertiger Mast der Telekom, genauer in Bardenitz, der aber aus bislang unbe­kannten Gründen noch nicht sendet. Wir haben bei der Telekom bereits nach­gefragt, die Antwort reichen wir nach.

Erfreu­licher­weise gab es auch für Frohns­dorf einen Kompro­miss, wie örtliche Medien berichten: Zwei neue Telekom-Sender werden in größerem Abstand zum Ort als tech­nisch eigent­lich sinn­voll die Region ausleuchten, auch erste Glas­faser­lei­tungen sind im Ort ange­kommen. Beden­ken­träger hatten gefor­dert, den Abstand zum Ort zu vergrö­ßern.

Und Voda­fone?

Über eine Versor­gung mit Voda­fone wurde uns nichts berichtet. Die Voda­fone -Netz­karte auf der Webseite des Unter­neh­mens räumt aber ein Funk­loch im Ort ein.

Eine Einschät­zung (von Henning Gajek)

Die Rettungs­kräfte in Frohns­dorf hätten viel­leicht schon tele­fonieren können, wenn sie SIM-Karten von o2 dabei gehabt hätten. Doch diesen hängt der "Ruf" des "löch­rigen Netzes" an, also werden dort eher Karten von Telekom oder Voda­fone verwendet. Der LKW wird auf vier Stützen gestellt und abgestützt, die Reifen während des Einsatzes entlastet.

Foto: privat / teltarif.de Für die Rettungs­kräfte war schon früher über­legt worden, spezi­elle SIM-Karten heraus­zugeben, die sich einfach in alle deut­schen Netze einbu­chen dürfen. Doch bei der schlichten Frage, wer diese SIM-Karten heraus­geben und verwalten darf, gab es - so ist zu hören - keine Eini­gung. Zwar kann die BDBOS (Bundes­anstalt für den Digi­tal­funk von Polizei, Rettungs­diensten etc.) eigene SIM-Karten für ihr eigenes TETRA-BOS-Netz vergeben. Aber offenbar scheint es unmög­lich zu sein, auch eine SIM-Karte mit entspre­chenden Roaming-Berech­tigungen für GSM/LTE/5G zu orga­nisieren und heraus­zugeben. Digi­tali­sie­rung ist offenbar weiterhin "Neuland".

Das "natio­nale Roaming", bei dem Kunden konkur­rie­render Netz­betreiber regional auch in "andere" vorhan­dene Netze einbu­chen dürfen, ist ja aus Wett­bewerbs­gründen lange verboten gewesen. Das "bessere" Netz stellt für viele Kunden ein wich­tiges Kauf­argu­ment dar.

Die Technik "MOCN" ermög­licht nun endlich dem Sender­betreiber A, dass auch Kunden des Netzes B beim ihm surfen oder tele­fonieren dürfen. Dabei strahlt der Sender A auch die Netz­ken­nung von Betreiber B aus, der Nutzer merkt also im Normal­fall nur, dass er tele­fonieren und surfen kann. MOCN scheint es an vielen Stellen im Land schon geben, aber noch lange nicht überall. Dabei ist der Deal, dass jeder Netz­betreiber dem anderen hilft, "wie ich Dir, so Du mir".

Zwischen Telekom und Voda­fone funk­tio­niert das wohl bereits an unge­fähr 2000 Stand­orten im Land. Zwischen Telekom und o2 bzw. Voda­fone und o2 sollte es auch bald soweit sein. In weiße Flecken soll jeder der drei Netz­betreiber jeweils 2000 neu Stationen aufstellen, die dann auch dem Wett­bwerb zur Verfü­gung stehen. Das wären dann insge­samt 6000 neue Stand­orte, an denen bisher "gar nichts" ging. Prin­zipiell könnte auch 1&1 an dem Verfahren teil­nehmen, Bran­chen­kreise beteuern aber, dass es bis dato noch keine passenden 1&1-Stationen gäbe.

