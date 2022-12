teltarif.de wünscht ein gesegnetes Weihnachtsfest!

Viel­leicht hatten Sie und wir gehofft, dass dieses Jahr 2022 einmal etwas weniger turbu­lent verläuft als die beiden voran­gegan­genen. Doch auch dieses Jahr brachte uner­war­tete Heraus­for­derungen für uns alle mit sich. Fest­zuhalten bleibt aber: Wir von teltarif.de sind Ihnen, unseren verehrten Lesern, treu geblieben - und wir bedanken uns auch ganz herz­lich bei Ihnen für Ihre Treue, Ihr Inter­esse und Ihre wert­vollen Rück­mel­dungen, die uns auch in diesem Jahr wieder zu manchem Bericht inspi­riert haben.

Weiterhin infor­miert bei teltarif.de

Und genau das möchten wir Ihnen auch für diese Weih­nachts­zeit und den Jahres­wechsel mitgeben: An unserer Mission bei teltarif.de hat sich nichts geän­dert: Wir wollen und werden Sie weiterhin über neue und güns­tige Tarife infor­mieren, Ihnen Neuig­keiten aus dem Bereich der Medi­enwelt vorstellen, Ihnen Schnäpp­chen bei Smart­phones, Tablets, Radios, Fern­seh­geräten, Smart­wat­ches und anderen Geräten vorstellen, die neuesten Geräte und Dienste testen - und ihnen immer wieder dabei helfen, Ihre Rechte als Verbrau­cher wahr­zunehmen.

teltarif.de wünscht frohe Weihnachten

Bild: Image licensed by Ingram Image, Montage: teltarif.de Denn das muss man trotz aller widrigen Umstände sagen: In vielen Berei­chen hat sich der Verbrau­cher­schutz in den vergan­genen Monaten und Jahren ekla­tant verbes­sert. Das können wir bei teltarif.de deswegen sagen, weil wir Sie nun seit fast 25 Jahren begleiten: Am 1. Januar 2023 jähren sich die 1998 begon­nene Libe­rali­sie­rung und damit auch die Geburts­stunde von teltarif.de zum 25. Mal. In den vergan­genen 25 Jahren konnten viele Unsitten, Kosten­fallen, Abzock-Methoden und Gesetzes-Lücken abge­schafft werden. Viel­leicht möchten Sie augen­zwin­kernd einmal eine kleine Zeit­reise antreten und zur Erin­nerung den ersten teltarif.de-News­letter sowie die aller­erste teltarif.de-News lesen?

Trotzdem bleibt durch die rasante Entwick­lung des Tele­kom­muni­kati­ons­marktes, den drin­gend notwen­digen Netz­ausbau und die stetig neu vorge­stellten Tarife, Geräte und Dienste weiterhin viel zu tun - und auch wir bei teltarif.de werden weiterhin den Finger in die Wunde legen, wenn es gilt, unse­riöse Machen­schaften oder Abzo­ckerei anzu­pran­gern.

Wir wünschen frohe Fest­tage

Wir werden Sie selbst­ver­ständ­lich wie gewohnt auch über die Weih­nachts­fei­ertage und den Jahres­wechsel mit aktu­ellen Meldungen und inter­essanten Ratge­bern versorgen. Denn die Feier­tage sind - hoffent­lich auch bei Ihnen - dazu da, die Seele baumeln zu lassen, sich körper­lich zu erholen, etwas Gutes zu essen oder auch einmal den Film, die Serie, das Musik-Album oder das Compu­ter­spiel zu genießen, worauf man sich viel­leicht schon länger gefreut hat.

Für die aktu­ellsten Infor­mationen legen wir Ihnen - außer unser Webseite - auch unsere kosten­lose News-App für Android und iOS ans Herz, deren Instal­lation wir Ihnen natür­lich auch auf dem mögli­cher­weise neuen Smart­phone empfehlen, das für Sie mögli­cher­weise unter dem Weih­nachts­baum liegt.

Und so wünschen wir Ihnen von Herzen ein frohes und geseg­netes Weih­nachts­fest und ein gutes neues Jahr 2023!

Ihr Team von teltarif.de