teltarif.de wünscht frohe Weihnachten

Weihnachtsbaum schmücken, Päckchen packen, Weihnachtsessen vorbereiten oder letzte Einkäufe erledigen: Nach der Hektik der vorweihnachtlichen Zeit, kehrt in den nächsten Tagen nun Ruhe ein. Das ganze Team von teltarif.de - bestehend aus Marketing, Sales und PR in Göttingen sowie der Redaktion, Entwicklung und Datenbank in Berlin und allen freien Mitarbeitern - wünscht Ihnen ein frohes Weihnachtsfest und besinnliche Tage vor dem Jahreswechsel.

Die Redaktion von teltarif.de ist fleißig und wird Sie in den kommenden Tagen mit interessanten Artikeln versorgen. Wir haben Ihnen bereits gezeigt, wie Einrichtung ihres neuen Android-Smartphones funktioniert. An den kommenden Weihnachtsfeierttagen werden wir Sie zudem zur Einrichtung eines iOS- oder Windows-Smartphones beraten und Ihnen viele nützliche Tipps mit auf den Weg geben. Zudem werden wir Ihnen zeigen, wie Sie gebrauchte Smartphones zu Geld machen oder wie die Übertragung von Fotos vom Smartphone auf einen Computer klappt. Zwischen den Feiertagen werden wir Sie auch über alle wichtigen Geschehnisse in der TK-Branche auf dem Laufenden halten. DATE To

Adventskalender und Chance auf iPhone 7 Plus!

Nur noch heute haben Sie die Möglichkeit, ein Türchen in unserem Adventskalender zu öffnen, um den Tagespreis zu ergattern. Dafür müssen Sie lediglich eine Frage richtig beantworten - dafür geben wir Ihnen sogar einen wichtigen Hinweis. Damit verbunden erhalten Sie eine Chance auf den Hauptgewinn - ein Apple iPhone 7 Plus mit 256-GB-Speicher in Diamantschwarz!

Und unser neuer WhatsApp-Push-Dienst informiert Sie auch über die Feiertage über alle wichtigen Meldungen des Tages. Melden Sie sich gleich zu unserem WhatsApp-Info-Service an.