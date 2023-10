AVM: Neues Zubehör für bessere WLAN-Abdeckung

Zwei Powerline-Adapter im Paket

Foto: AVM AVM startet ab sofort mit dem Verkauf eines neuen Power­line-Adap­ters. FRITZ!Power­line 1240 AX, so der Name des neuen Produkts, ist zum Start im Paket mit FRITZ!Power­line 1210 zu bekommen. Das Set, mit dem Nutzer die WLAN-Abde­ckung in ihrem Heim­netz opti­mieren können, wird für 169 Euro (UVP) ange­boten. Der neue Adapter mit WiFi-6-Unter­stüt­zung ist auf der IFA im September erst­mals der Öffent­lich­keit vorge­stellt worden. Seiner­zeit ging der Hersteller noch von einem Verkaufs­preis von 159 Euro für das Set aus.

AVM empfiehlt die Power­line-Nutzung für den Fall, dass die WLAN-Reich­weite des Routers nicht ausreicht, die Wände zu dick und die Entfer­nungen zu groß sind, um auf WLAN-Repeater zu setzen. Im 6-GHz-Bereich werden mit FRITZ!Power­line 1240 AX laut AVM Daten­über­tra­gungs­geschwin­dig­keiten von bis zu 1200 MBit/s erreicht. Im 2,4-GHz-Bereich sind den Angaben zufolge bis zu 600 MBit/s möglich.

Heim­netz-Inte­gra­tion auf Knopf­druck

Foto: AVM Dank FRITZ!OS und WLAN Mesh soll sich der Adapter auf Knopf­druck ins Haus­netz inte­grieren lassen. FRITZ!Power­line 1240 AX bietet zudem Unter­stüt­zung für die WPA-3-Verschlüs­selung. Abseits der WLAN-Nutzung bietet das Gerät auch zwei LAN-Ports, über die Netz­werk­geräte kabel­gebunden ins Heim­netz inte­grieren lassen.

Der FRITZ!Power­line 1240 AX ist nach Angaben des Herstel­lers für best­mög­liche Leis­tung bei maxi­maler Ener­gie­effi­zienz ausge­legt. Im Ruhe­zustand liegt die Leis­tungs­auf­nahme bei 4,5 Watt. Beim FRITZ!Power­line 1210 sind es 2,4 Watt. Unter Last erhöht sich der Leis­tungs­bedarf laut AVM insge­samt um etwa 3 Watt.

Moni­toring für Heim- und Power­line-Netz

Wie AVM weiter betont, ermög­lichen die Power­line-Produkte dem Anwender das Moni­toring von Heim- und Power­line-Netz über die FRITZ!Box-Benut­zer­ober­fläche oder ein eigenes Programm, das vom Hersteller für Windows und macOS zur Verfü­gung gestellt wird. Im Heim­netz ist die Benut­zer­ober­fläche des Adap­ters über den Internet-Browser eines verbun­denen Geräts unter der Adresse fritz.powerline erreichbar.

Bislang nicht mitge­teilt hat AVM, ob und wann FRITZ!Power­line 1240 AX auch einzeln verkauft wird. Inter­essenten sollten vor dem Kauf bedenken, dass die Nutzung der Power­line-Technik massive Funk­stö­rungen nach sich ziehen kann.