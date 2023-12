AVM: FRITZ!OS 7.58 und FRITZ!DECT 350 verfügbar

FRITZ!OS 7.58 für FRITZ!Smart Gateway

Foto: AVM AVM hat die neue FRITZ!OS-Version 7.58 für das FRITZ!Smart Gateway veröf­fent­licht. Beim Update handelt es sich um kein Labor, sondern ein regu­läres Update. Mit der neuen Firm­ware stehen auch neue Funk­tionen zur Verfü­gung. Unter anderem ist die Anmel­dung von Smart Home Geräten jetzt mit Instal­lations-Code möglich und das FRITZ!Smart Gateway bietet Unter­stüt­zung für Rollos und Unter­putz-Module für Jalou­sien.

Korri­giert hat der in Berlin ansäs­sige Hersteller nach eigenen Angaben die bislang fehler­hafte Status-Über­mitt­lung von Geräten im Heim­netz, die den Zigbee-Stan­dard verwendet. Für Instal­lationen mit vielen Zigbee-Geräten konnte AVM nach eigenen Angaben die Stabi­lität verbes­sert. Zudem soll es gene­rell Verbes­serungen für Smart Home Anwen­dungen im Heim­netz geben.

FRITZ!DECT 350 jetzt verfügbar

Foto: AVM Wie AVM weiter mitteilte, ist der magne­tische Tür-/Fens­ter­kon­takt FRITZ!DECT 350 ab sofort im Handel erhält­lich. Das Gerät lässt sich nach Hersteller-Angaben an Türen oder Fens­tern anbringen. Es erkennt jeweils unmit­telbar, ob diese offen oder geschlossen sind und soll so in Verbin­dung mit den Heiz­körper-Reglern FRITZ!DECT 302 und 301 zum Einsparen von Heiz­kosten beitragen. Nutzer sollen zu diesem Zweck Szena­rien wie "wenn Fenster geöffnet, dann Heizung herun­ter­regeln" einrichten können. Auch alle FRITZ!-Smart-Home- und kompa­tiblen Zigbee-Geräte sind mit dem FRITZ!DECT 350 steu­erbar, sodass Anwender viele weitere Szena­rien und Routinen einrichten können. Durch die kompakte Bauform und das geringe Gewicht soll sich das Gerät bei nahezu allen Fens­tern und Türen am Rahmen anbringen lassen. Oft sei auch eine verdeckte Montage zwischen Fens­ter­rahmen und Fens­ter­flügel möglich.

Die Konfi­gura­tion kann über die Benut­zer­ober­fläche der FRITZ!Box vorge­nommen werden, die über den Inter­net­browser eines verbun­denen Geräts unter der Adresse fritz.box (oder über die IP-Adresse des Routers) zu errei­chen ist. FRITZ!DECT 350 wird über zwei AAA-Batte­rien mit Strom versorgt und kostet 39 Euro (UVP).

Vier Router-Modelle im FRITZ!Labor

Die FRITZ!Box-Modelle 5590 Fiber, 5530 Fiber, 7590 AX und 7530 AX befinden sich weiterhin im FRITZ-Labor. Auch das nächste größere FRITZ!OS-Update soll nur für diese Router-Modelle veröf­fent­licht werden. Die Soft­ware soll vor allem für den Betrieb in Verbin­dung mit Glas­faser-Anschlüssen opti­miert werden.