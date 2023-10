FRITZ!Labor: Erste Updates in neuer Labor-Runde

Neue Labor-Software von AVM

Foto: AVM Wie berichtet hat AVM vor wenigen Tagen eine neue FRITZ!Labor-Runde gestartet. Dieses Mal richtet sich das Beta-Programm speziell an Besitzer von AVM-Routern, die sich an Glas­faser-Anschlüssen betreiben lassen - entweder direkt oder aber hinter einem Modem. Jetzt hat der in Berlin ansäs­sige Hersteller erste Updates veröf­fent­licht. Neue Beta-Firm­ware ist alle Router-Modelle verfügbar, die derzeit im FRITZ!Labor sind.

Auf der FRITZ!Box 5590 Fiber können Inter­essenten die Version 7.70-108716 instal­lieren. Für die FRITZ!Box 5530 Fiber steht die Version 7.70-108715 zum Beta-Test bereit. Wer eine FRITZ!Box 7590 AX im Einsatz hat, kann die Labor-Version 7.70-108677 instal­lieren. Die aktu­elle Vorschau-Version für die FRITZ!Box 7530 AX trägt die Nummer 7.70-108676.

Dabei gilt es wie immer zu beachten, dass AVM die Soft­ware bewusst noch nicht an alle Kunden verteilt, sondern in einen Beta-Test schickt. Die Entwick­lung ist noch nicht abge­schlossen, sodass es auch im laufenden Betrieb jeder­zeit zu uner­war­teten Problemen kommen kann. Der Einsatz von Labor-Versionen auf Produk­tiv­geräten ist daher nicht zu empfehlen. AVM freut sich dennoch über Feed­back, das ggf. auch in die weitere Soft­ware-Entwick­lung einfließt.

Foto: AVM Dem Chan­gelog von AVM zufolge hat der Hersteller mit den Labor-Updates unter anderem die Inter­ope­rabi­lität zu verschie­denen Glas­faser-Gegen­stellen verbes­sert. Darüber hinaus wurde ein Problem bei der DNSSE-Vali­die­rung in FRITZ!OS behoben. Wie immer sollen die neuen Beta-Firm­ware-Versionen auch Verbes­serungen hinsicht­lich der System-Stabi­lität mit sich bringen.

Weitere Fehler­berei­nigungen betreffen speziell die Tele­fonie. So gab es wohl zumin­dest bei einigen Anwen­dern jeweils nach zwei Minuten Abbrüche ausge­hender Gespräche zu Mobil­funk-Gegen­stellen. Bei akti­viertem Paral­lelruf erfolgte die Signa­lisie­rung nach kurzer Zeit nur noch am Rufziel. Zudem war die Tele­fonie nach Wechsel der IP-Adresse durch den Internet-Anbieter vorüber­gehend nicht möglich.

Speziell bei den FRITZ!Box-Modellen 5590 Fiber und 5530 Fiber wurde in einigen, von AVM nicht näher genannten Apps die Fehler­mel­dung "Die Verbin­dung zu dieser FRITZ!Box ist einge­schränkt" ange­zeigt. Dabei kam es den Angaben zufolge auch zu Verbin­dungs­pro­blemen. Dieser Fehler soll nach der Instal­lation des neuen FRITZ!Labors eben­falls nicht mehr auftreten.