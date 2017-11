Mit seiner großen Produktpalette aus Routern, Repeatern und Telefonen bietet AVM viele Möglichkeiten zur Einrichtung des eigenen Heimnetzwerks. Die FRITZ!Box steht dabei im Mittelpunkt und dient als Steuerzentrale. Ist die FRITZ!Box erst einmal eingerichtet und laufen alle benötigten Dienste wie sie sollen, scheuen sich viele Nutzer vor einem Wechsel des Routers. Sie haben Angst, den mitunter langwierigen Prozess der FRITZ!Box-Einrichtung von vorne beginnen zu müssen. Es gibt jedoch eine Methode, mit der die Konfiguration des alten Routers mit nur wenigen Klicks und nicht einmal einer halben Stunde Zeit auf die neue FRITZ!Box übertragen werden kann. Wir erklären, wie der FRITZ!Box-Wechsel klappt.



So funktioniert der FRITZ!Box-Wechsel

Aktuelles FRITZ!OS macht Wechsel einfacher

Früher war es nicht ganz so einfach, einen alten Router gegen ein neueres Modell auszutauschen. In der Regel mussten Nutzer die neue DSL-Hardware von Grund auf neu einrichten - inklusive der Zugangsdaten zum Internet und dem Anschluss von Kombi-Geräten wie Telefone oder Repeater. AVM hat in diesem Punkt aber nachgebessert und bietet seit einiger Zeit die Möglichkeit an, die Einstellung einer FRITZ!Box über die Router-Oberfläche zu sichern. Per Export-Import-Funktion lässt sich diese dann bequem auf den neuen Router übertragen.

Der Wechsel von einer alten zu einer neuen FRITZ!Box funktioniert umso einfacher, wenn beide Modelle mit der gleichen Firmware-Version laufen. Dies ist beispielsweise beim Sprung von der FRITZ!Box 7490 auf die FRITZ!Box 7580 oder 7590 der Fall. Aktuell bietet AVM für viele seiner aktuellen Router das FRITZ!OS 6.9x an. Aber auch der Wechsel von einer alten FRITZ!Box wie der 7390 mit einer ebenfalls älteren FRITZ!OS-Version zu einem aktuellen Modell ist möglich. Hier kann es aber vorkommen, dass nicht alle Daten übernommen werden.

Die Vorbereitungen

Bevor der alte Router entfernt wird, gilt es, einige Vorbereitungen zu treffen. Auf der FRITZ!Box-Oberfläche (http://fritz.box) muss zunächst die erweiterte Ansicht aufgerufen werden. Zudem sollte kontrolliert werden, ob die neueste Firmware installiert ist. Anschließend hat der Nutzer im Menüpunkt System unter Sicherung die Möglichkeit, die aktuelle Konfiguration der Box zu speichern. Die Einstellungen können in der aktuellen FRITZ!Box - beispielsweise dann, wenn der Router aufgrund von Problemen auf Werkeinstellungen zurückgesetzt werden musste - oder in einer FRITZ!Box des gleichen Typs vollständig wiederhergestellt werden. Wechselt der Nutzer hingegen zu einer FRITZ!Box anderen Typs, werden nur ausgewählte Einstellungen aus der Sicherungsdatei übernommen. Mehr dazu später.



FRITZ!Box: Daten sichern

Für eine höhere Sicherheit der Daten, sollte die Sicherungsdatei vor dem Abspeichern mit einem Passwort geschützt werden. Geschieht dies nicht, kann es zu Problemen bei der späteren Wiederherstellung der Konfiguration kommen, da die FRITZ!Box die Datei möglicherweise nicht akzeptiert. Die Sicherungsdatei muss auf dem PC gespeichert werden. Dafür sollte ein Speicherort gewählt werden, den der Nutzer schnell wiederfindet. Die Datei sieht in der Regel ähnlich wie folgendes Beispiel aus: FRITZ.Box Modell Fritz!OS-Version_Sicherungsdatum_1927.export. Der Name enthält also die Typen-Bezeichnung, die Firmware-Version sowie das Datum der Sicherung.

Wurden die genannten Schritte durchgeführt, kann die alte Box - also beispielsweise die 7390 oder 7490 - entfernt werden. Achten Sie beim Anschluss der neuen FRITZ!Box darauf, die Kabel in die richtigen Anschlüsse zu stecken, da die neuen AVM-Router in der Regel eine andere Gehäuseform als die FRITZ!Box 7390 oder 7490 haben. Vorsicht sollte auch beim Netzteil geboten sein, da der neue Router möglicherweise ein anderes Modell benötigt.



Neues Design und andere Anschluss-Anordnung: Die FRITZ!Box 7580

Auf der nächsten Seite erklären wir, wie die gespeicherten Einstellungen auf die neue FRITZ!Box kommen. Zudem sagen wir, welche Daten übertragen werden und welche nicht und geben Tipps für den Feinschliff der Heimnetzwerk-Konfiguration.