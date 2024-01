AVM veröffentlicht FRITZ!OS-Version 7.80: Das ist neu

Ende vergan­genen Jahres hatte AVM den Release Candi­date von FRITZ!OS 7.80 zum Down­load bereit­gestellt. Im neuen Jahr schickte der Hersteller die vier FRITZ!Box-Modelle, für die diese Betriebs­system-Version bestimmt ist, zunächst wieder ins FRITZ!Labor. Jetzt hat der in Berlin ansäs­sige Hersteller die finale Version von FRITZ!OS 7.80 veröf­fent­licht. Das Update steht für alle kompa­tiblen Router zum Down­load bereit.

Bereits zu Beginn der Labor-Phase im Herbst vergan­genen Jahres hatte AVM ange­kün­digt, dass das Update die Erst­instal­lation an Glas­faser-Anschlüssen verein­fachen soll. FRITZ!OS 7.80 steht daher nur für die FRITZ!Box-Modelle 5590 Fiber und 5530 Fiber, die direkt am FTTH-Anschluss betrieben werden können, und für die FRITZ!Boxen 7590 AX und 7530 AX zur Verfü­gung.

Das ist neu

FRITZ!OS 7.80 verfügbar

Foto: AVM Wer eine FRITZ!Box 5590 Fiber oder 5530 Fiber nutzt, bekommt eine neue "Glas­faser­über­sicht" auf der Benut­zer­über­sicht für den Router, die inner­halb des Heim­netz­werks unter der Adresse fritz.box zu errei­chen ist. Hier finden sich Infor­mationen zum Anschluss, zur Internet-Geschwin­dig­keit sowie zu Verbin­dungstyp und -qualität. Für Netz­betreiber wie Deut­sche Telekom, Voda­fone, o2 und 1&1 soll sich die Einrich­tung des Internet-Zugangs einfa­cher als bisher gestalten. Dazu kommt eine Erwei­terung des Push-Services um Detail­infor­mationen zum Glas­faser­anschluss.

Für die FRITZ!Boxen 7590 AX und 7530 AX wurde laut AVM die Einrich­tung an einem Glas­faser­modem (ONT) verein­facht. Zudem hat der Hersteller die Geschwin­dig­keit zwischen LAN1/WAN der FRITZ!Box zur Über­sichts­seite hinzu­gefügt. Bei allen vier Router-Modellen soll es zudem Detail­ver­bes­serungen für stabile und sichere Verbin­dungen geben.

Router-Erst­ein­rich­tung per App

Über die Funk­tionen für den Betrieb der Router an Glas­faser­anschlüssen bereitet AVM die Geräte mit dem Update auf FRITZ!OS 7.80 für einen neuen Einrich­tungs­assis­tenten vor, den der Hersteller demnächst in der MyFRITZ!App für iOS und Android zur Verfü­gung stellen will. Damit sollen Kunden ihre neue FRITZ!Box am Glas­faser- oder DSL-Anschluss vom Smart­phone oder Tablet aus in Betrieb nehmen und konfi­gurieren können.

Während der Erst­ein­rich­tung führt die App Anwender nach Herstel­ler­angaben schritt­weise und inter­aktiv durch die Instal­lation. Darüber soll die App Hinweise zu WLAN-Gast­zugang, Kinder­siche­rung, Rufsperren und anderen Features liefern. Keine Infor­mationen gibt es bislang dazu, wann AVM auf andere FRITZ!Box-Modelle ein Soft­ware-Update bringt, das diese Funk­tion eben­falls beinhaltet.

