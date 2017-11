10 nützliche Tipps zu FRITZ!Box von AVM

Die FRITZ!Boxen von AVM sind nicht nur ein einfache Router. Wir haben 10 nützliche Tipps, die zeigen, was eine FRITZ!Box alles kann.

Die FRITZ!Boxen von AVM gehören zu Deutschlands bekanntesten Routern. Viele Internet-Provider bieten eine FRITZ!Box als Kauf- oder Miet-Version zu ihren Tarifen an. Über die Benutzer­oberfläche des Routers und dank des FRITZ!OS stehen den Besitzern einige nützliche Funktionen zur Verfügung und stetig werden diese weiter­entwickelt oder es kommen neue hinzu. So lassen sich unter anderem ältere FRITZ!Boxen als Repeater verwenden, der Nutzer kann sich einen Notzugang einrichten oder gar den Stromverbrauch von Geräten überwachen. Wie das genau geht, erfahren Sie in dieser Übersicht mit 10 nützlichen Tipps rund um die FRITZ!Box von AVM.

Mit einem Klick auf das jeweilige Bild gelangen Sie auf die nächste Seite.