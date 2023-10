Preis-Check: Fritz!Box 7590 AX mit Lampe bei Media-Saturn

Wenn Sie einen neuen DSL-Router brau­chen, haben MediaMarkt und Saturn mit der rabat­tierten Fritz!Box 7590 AX ein passendes Angebot. Es gibt sogar eine smarte Lampe in Form der Fritz!DECT 500 dazu geschenkt. Für das Bündel möchte MediaSaturn 219 Euro haben. Eine Summe, die äußerst fair klingt. Schließ­lich unter­stützt das Netz­werk­gerät VDSL-Super­vec­toring mit bis zu 300 MBit/s und hat Wi-Fi 6 sowie ein MU-MIMO-Antennen-Setup an Bord. Wir haben den Schnäpp­chen-Check gemacht und verraten Ihnen, ob das Angebot tatsäch­lich über­zeugt.

MediaSaturn lockt mit AVM-Router samt gratis Leucht­mittel

Fritz!Box 7590 AX günstig bei MediaMarkt und Saturn

MediaSaturn / AVM In seinem Heimat­land erfreuen sich die Netz­werk­pro­dukte des Berliner Unter­neh­mens AVM großer Beliebt­heit. Fort­schritt­liche und vor allem zuver­läs­sige Hard­ware gehen mit einer ausge­reiften und intui­tiven Soft­ware Hand in Hand. Die Käufer von MediaSaturn sind deshalb auch begeis­tert von der Fritz!Box 7590 AX. Es gibt eine Wertung von 4,7 respek­tive 4,5 von 5 Sternen. Aktuell verlangen MediaMarkt und Saturn nur 219 Euro für den Router. Als Geschenk legen die Elek­tronik­händler die WLAN-Glüh­birne Fritz!DECT 500 oben­drauf.

Ein fairer Deal? Im Preis­ver­gleich haben wir mit 247,99 Euro bei cosse das nächst güns­tigste Angebot gefunden. Die smarte RGB-Leuchte schlägt mit mindes­tens 29,90 Euro (Amazon) zu Buche. Die Preise verstehen sich inklu­sive Liefer­pau­schale. Der Router an sich wäre also 28,99 Euro güns­tiger als bei anderen Shops. Kalku­liert man die Kosten für die Lampe mit ein, ergibt sich eine Ersparnis in Höhe von 58,89 Euro. Entspre­chend gibt es für den Router bei MediaMarkt und Saturn eine klare Kauf­emp­feh­lung von uns.

Die High­lights der AVM Fritz!Box 7590 AX

Per Super­vec­toring 35b sind via VDSL maximal 300 MBit/s im Down­load möglich. Das heimi­sche Draht­los­netz­werk lässt sich mit bis zu 2,4 GBit/s über die 5-GHz-Frequenz nutzen. Über 2,4 GHz sind immerhin noch 1,2 GBit/s möglich. Wie alle aktu­ellen AVM-Netz­werk­geräte ist auch die Fritz!Box 7590 AX nicht nur ein Router nebst Modem, sondern auch eine VoIP-Tele­fonie­anlage sowie eine Smart-Home-Schalt­zen­trale. Über DECT ULE lassen sich schlaue Geräte, wie die bei diesem Angebot mitge­lie­ferte Fritz!DECT 500, verbinden.

