Preischeck: FRITZ!Box 7590 AX und Repeater im Bundle

Bei den Händler-Kollegen MediaMarkt und Saturn wurden wir auf ein inter­essantes Angebot aufmerksam, das noch bis zum 1. Mai, 23:59 Uhr, gilt. Die AVM FRITZ!Box 7590 AX gibt es im Bundle mit dem FRITZ!Repeater 1200 AX. Das Angebot erscheint auf den ersten Blick verlo­ckend. Doch lohnt es sich auch?

FRITZ!Box 7590 AX und Repeater im Bundle

FRITZ!Box 7590 AX und FRITZ!Repeater 1200 AX bei MediaMarkt und Saturn im Bundle

Fotos: AVM, Logos: Mediamarkt/Saturn, Montage: teltarif.de MediaMarkt und Saturn verkaufen derzeit jeweils ein Bundle aus FRITZ!Box 7590 AX (Details) und FRITZ!Repeater 1200 AX (Details) zu einem Preis von 279 Euro.

Die Unver­bind­lichen Preis­emp­feh­lungen des Herstel­lers betragen 269 Euro für die FRITZ!Box 7590 AX und 89 Euro für den FRITZ!Repeater 1200 AX. Davon ausge­hend würde es sich bei dem Bundle-Preis also um ein sehr gutes Angebot handeln. Die UVP ist aufgrund der schwan­kenden Markt­preise von Elek­tronik nur bedingt aussa­gekräftig.

Zum Stand jetzt (26. April, ca. 11 Uhr) kostet die FRITZ!Box 7590 AX bei anderen Händ­lern wie expert 249 Euro inklu­sive Versand­kosten und Galaxus 253,44 Euro inklu­sive Versand­kosten. Der FRITZ!Repeater 1200 AX kostet bei MediaMarkt, Saturn, Note­books­bil­liger und Amazon jeweils 74,99 Euro inklu­sive Versand­kosten. Demnach ist das Bundle-Angebot von MediaMarkt und Saturn durchaus zu empfehlen.

Augen auf beim FRITZ!Box-Kauf

Von der FRITZ!Box 7590 AX gibt es aller­dings zwei Versionen. Die zweite Version der FRITZ!Box 7590 AX wurde Anfang des vergan­genen Jahres vorge­stellt und verfügt nicht über eine ISDN-Unter­stüt­zung. Und dieses Modell ist Teil des Bundles. Sie können alte und neue Version der FRITZ!Box 7590 AX auch anhand der Artikel-Nummer unter­scheiden. Die alte Version mit ISDN-Funk­tion trägt die "20002929". Bei der neuen Version gibt es auf dem Außen­karton den Hinweis "v2." Die Arti­kel­nummer ist die "20002998".

Die FRITZ!Box 7590 AX mit ISDN-S0-Anschluss kostet derzeit bei MediaMarkt und Saturn jeweils 284,99 Euro inklu­sive Versand­kosten. Sollte für Sie ein Router ohne ISDN-Unter­stüt­zung nicht in Frage kommen, nützt Ihnen auch das Bundle-Angebot nichts. Für wenige Euro mehr bekommen Sie dann das entspre­chende Modell mit ISDN-S0-Anschluss - dann aller­dings ohne den Repeater.

Vor wenigen Wochen erhielt die FRITZ!Box 7590 AX ein Update auf die Soft­ware-Version FRITZ!OS 7.50.