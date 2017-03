FRITZ!Box 7590 im Hands-On: Neues Router-Flaggschiff in Bildern

Erster Eindruck von der FRITZ!Box 7590

AVM hat auf der CeBIT in Hannover sein neues Router-Flaggschiff - die FRITZ!Box 7590 - offiziell präsentiert. Bereits im Mai dieses Jahres soll das Modell laut Hersteller für 269 Euro (UVP) auf den Markt kommen. Wie immer bei AVM beträgt die Hersteller­garantie 5 Jahre. Eines der wichtigsten neuen Merkmale bei der FRITZ!Box 7590 ist ihr überarbeitetes Design, das sich im Vergleich zur FRITZ!Box 7490 sehr geändert hat. Aber auch die Unterstützung von VDSL Vectoring und Supervectoring 35b sind wichtige Eckdaten. Am Messestand von AVM hatten wir bereits die Gelegenheit, uns den Router in einem ersten "Hands-On" von allen Seiten anzuschauen. Dabei gehen wir unter anderem auf das Design, die Verarbeitung und das verwendete Material ein.

Mit einem Klick auf das jeweilige Foto gelangen Sie auf die nächste Seite!