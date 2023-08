AVM: FRITZ!Box 7530 AX bei MediaMarkt/Saturn im Check

Bei den Händ­lern MediaMarkt und Saturn läuft noch bis zum 24. August die Apple Week, darunter sind zahl­reiche Ange­bote zu Apple-Hard­ware wie iPhone, iPad, Mac und Apple Watch zu finden. In der Kate­gorie "Mac & Zubehör" taucht auch etwas versteckt ein Angebot zur FRITZ!Box 7530 AX auf. Die Preis-Aktion zum Wi-Fi-6-Router erscheint auf den ersten Blick verlo­ckend. Wir haben den Preis mit denen anderer Händler vergli­chen. Dazu orien­tieren wir uns an den Ergeb­nissen von Preis­such­maschinen wie idealo und billiger ohne Berück­sich­tigung von Online-Markt­platz-Ange­boten, die unter Umständen güns­tiger sein können. Weitere Infor­mationen zum Thema Preis­ver­gleich lesen Sie in einer Über­sichts­seite sowie in einem Ratgeber (speziell zum Handy-Preis­ver­gleich).

Stand des Preis­ver­gleichs ist immer der Zeit­punkt des Arti­kels. Da sich Markt­preise von Elek­tronik schnell ändern können, ist es möglich, dass die ange­gebenen Vergleichs­preise nur eine begrenzte Zeit gültig sind.

FRITZ!Box 7530 AX bei MediaMarkt/Saturn

Die FRITZ!Box 7530 AX bei MediaMarkt und Saturn

Foto: AVM, Logos: Anbieter, Montage: teltarif.de Die FRITZ!Box 7530 AX wurde im Oktober 2020 vorge­stellt und unter­stützt den Wi-Fi-6-Stan­dard für schnel­lere Daten­über­tra­gungen im draht­losen Heim­netz­werk. Geeignet ist die FRITZ!Box 7530 AX für alle IP-basierten Anschlüsse (ADSL und VDSL). DSL-Geschwin­dig­keiten sind bis zu 300 MBit/s möglich über VDSL Super Vecto­ring 35b. Im Bereich 5 GHz sind WLAN-Verbin­dungen mit bis zu 1800 MBit/s und auf 2,4 GHz mit bis zu 600 MBit/s möglich. Es gibt vier Gigabit-LAN-Ports, einen USB-Anschluss, eine Tele­fon­anlage für DECT-, IP- und analoge Tele­fone. Eine DECT-Basis wird für bis zu sechs Tele­fone und Smart-Home-Anwen­dungen ange­boten. Kombi­nierbar ist die FRITZ!Box 7530 AX mit anderen Produkten von AVM zu einem WLAN-Mesh-Netz­werk.

Die FRITZ!Box 7530 AX wird derzeit von MediaMarkt und Saturn jeweils zu einem Preis in Höhe von 139 Euro inklu­sive Versand­kosten ange­boten. Gemäß aktu­ellem Preis­ver­gleich mit anderen Händ­lern handelt es sich dabei um einen guten Deal. Bei anderen Händ­lern ist die FRITZ!Box 7530 AX zum Stand jetzt zu höheren Preisen zu bekommen. Als Beispiele seien expert und Galaxus (jeweils 152,99 Euro inklu­sive Versand­kosten) und euro­nics (156,03 Euro inklu­sive Versand­kosten) genannt.

In einem weiteren Bericht lesen Sie unseren Test zum FRITZ!Fon X6.