Amazon: FRITZ!Box 7530 von AVM im Preischeck

Derzeit listet Online­händler Amazon das FRITZ!Box-Modell "7530" unter seinen Ange­boten. Der Preis erscheint verlo­ckend. Doch muss es nicht auch der derzeit beste Markt­preis sein. Wir checken für Sie nach­fol­gend, ob es sich preis­lich um ein gutes Angebot handelt. Dazu orien­tieren wir uns an den Ergeb­nissen von Preis­such­maschinen wie idealo und billiger. Weitere Details zum Thema Preis­ver­gleich lesen Sie in einer Über­sichts­seite sowie (speziell auch für den Handy-Preis­ver­gleich) in einem Ratgeber.

Stand des Preis­ver­gleichs ist immer der Zeit­punkt des Arti­kels. Markt­preise von Elek­tronik können sich schnell ändern, weshalb die ange­gebenen Vergleichs­preise nur eine begrenzte Zeit gültig sein können.

FRITZ!Box 7530 bei Amazon im Angebot

FRITZ!Box 7530

Foto: teltarif.de Die FRITZ!Box 7530 ist nicht zu verwech­seln mit der neueren FRITZ!Box 7530 AX. Das sollten Sie vor dem Kauf wissen. Die FRITZ!Box 7530 verfügt über 2x2 Dual­band WLAN AC+N im 2,4- und 5-GHz-Band. Insge­samt gibt es vier Gigabit-LAN-Buchsen sowie eine USB-Buchse auf der linken Außen­seite. Auf der rechten Außen­seite des Routers befindet sich eine TAE-Buchse für den Anschluss eines analogen Tele­fons. Die FRITZ!Box 7530 unter­stützt neben den gängigen DSL-Betriebs­arten auch VDSL-Super-Vecto­ring.

Amazon verkauft die FRITZ!Box 7530 aktuell zu einem Preis von 109,99 Euro inklu­sive Versand­kosten. Gemäß aktu­ellem Preis­ver­gleich handelt es sich bei dem Amazon-Angebot um einen guten Deal. Bei anderen Händ­lern ist die FRITZ!Box 7530 aktuell zu deut­lich höheren Preisen erhält­lich, beispiels­weise bei Otto (152,94 Euro inklu­sive Versand­kosten) und Note­books­bil­liger (153,02 Euro inklu­sive Versand­kosten).

FRITZ!Box im FRITZ!Fon-Bundle

Neben dem Einzel­kauf des Routers bietet Amazon auch das Bundle mit einem FRITZ!Fon M2 an. Das Bundle mit der FRITZ!Box 7530 schlägt bei Amazon mit einem Preis in Höhe von 159,25 Euro zu Buche. Wir haben bereits heraus­gefunden, dass es sich bei dem Amazon-Preis für die FRITZ!Box 7530 preis­lich um ein gutes Angebot handelt - wohl­gemerkt im Einzel­kauf.

Laut aktu­ellem Preis­ver­gleich kostet das FRITZ!Fon M2 bei Amazon 46,42 Euro inklu­sive Versand­kosten (bei anderen Händ­lern ähnlich viel). Damit ist selbst der Einzel­kauf (156,41 Euro) von Router und DECT-Telefon bei Amazon güns­tiger als bei Amazon im Bundle (159,25 Euro).

