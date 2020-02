AVM Fritz!Box 6660 Cable: High-End-Router jetzt verfügbar

Die Fritz!Box 6660 Cable wartet mit fort­schritt­licher Konnek­tivität auf und kann mit mehreren Gigabit pro Sekunde über den Kabel­anschluss, WLAN und LAN umgehen. Erste Händler haben das Produkt in ihr Sorti­ment aufge­nommen.

Die Auswahl an Kabel­routern ist im Vergleich zu den DSL-Pendanten über­schaubar, mit der Fritz!Box 6660 Cable erwei­tert AVM den Markt. Es handelt sich um das fünfte Netz­werk­gerät des Berliner Unter­nehmens für das Kabel­internet und das zweite mit voll­wertiger Unter­stüt­zung für DOCSIS 3.1. Durch letzt­genannten Über­tragungs­stan­dard ist theo­retisch eine Down­load-Geschwin­digkeit von bis zu 6 GBit/s erreichbar. Auch bei der draht­losen Anbin­dung zeigt sich die Fritz!Box 6660 Cable am Puls der Zeit, Wi-Fi 6 (WLAN 802.11ax) ist inte­griert. Der Router ist ab sofort für 229 Euro erhält­lich.

Fritz!Box 6660 Cable landet im Handel



Die neue Fritz!Box 6660 Cable Die neue Fritz!Box 6660 Cable

Wer über das Koaxi­alkabel seine Inter­netver­bindung herstellt, benö­tigt das passende Netz­werk­gerät. Das neueste Produkt aus dem Hause AVM versteht sich als Rundum-Sorglos-Paket und vereint Router, Modem und Tele­fonan­lage. Die Fritz!Box 6660 Cable ist mit diversen tech­nischen Schman­kerln der High-End-Lösung Fritz!Box 6591 Cable ausge­stattet. Dazu zählt beispiels­weise die DOCSIS-3.1-Kompa­tibi­lität. Abseits DOCSIS 3.1 mit 2x2-Kanal­bünde­lung wird auch DOCSIS 3.0 mit 32x8 Kanal­bünde­lung unter­stützt.

In puncto WLAN und LAN zeigt sich die Fritz!Box 6660 Cable moderner als die im Mai 2019 einge­führte Fritz!Box 6591 Cable. Neben Dual-Band (2,4 GHz und 5 GHz) und den Stan­dards 802.11ac + n kommt das neue Wi-Fi 6 alias 802.11ax zum Einsatz. Dieses soll stabi­lere Verbin­dungen gewähr­leisten und den Akku des Smart­phones schonen – sofern letzt­genanntes zu der Über­tragungs­methode kompa­tibel ist. Im Draht­losnetz­werk sind bis zu 3 GBit/s (2400 MBit/s + 600 MBit/s) umsetzbar. Eine der RJ-45-Buchsen liefert Geschwin­digkeiten von maximal 2,5 GBit/s.

Zu den weiteren Spezi­fika­tionen zählen eine DECT-Basis für bis zu sechs Schnur­loste­lefone und ein etwas betagter USB-2.0-Port. An Verschlüs­selungs­methoden wurden WPA2 und WPA3 inte­griert.

Preis und Verfüg­barkeit der Fritz!Box 6660 Cable

In seiner aktu­ellen Pres­semit­teilung verkündet AVM die sofor­tige Verfüg­barkeit des Kabel-Routers. Da die Händ­lerbe­stände öfters von den Aussagen der Hersteller abwei­chen, haben wir uns selbst bei diversen Online­shops erkun­digt. Reichelt hat die Fritz!Box 6660 Cable tatsäch­lich direkt auf Lager und gibt eine Liefer­zeit zwischen ein und zwei Werk­tagen an. Bei Saturn und Media Markt ist das Netz­werk­gerät in fünf bis sechs Werk­tagen erhält­lich. Bei allen drei Anbie­tern schlägt das Produkt entspre­chend der UVP mit 229 Euro zu Buche. Alter­nate hat die Fritz!Box 6660 Cable zwar eben­falls auf Lager, verlangt jedoch 249 Euro.

E-Mail

E-Mail Drucken 1 Teilen (6)