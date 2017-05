AVM FRITZ!Box 6591 Cable in Bildern

AVM hat auf dieser diesjährigen Anga Com mit der FRITZ!Box 6591 Cable einen neuen Router vorgestellt, der den DOCSIS-3.1-Standard unterstützt. Auf der Messe hat der Berliner Hersteller das Gehäuse eines Prototyps gezeigt, daher befindet auf diesem auch noch nicht der offizielle Name des Modells. Was einem als FRITZ!Box-Kenner sofort ins Auge sticht ist, dass die FRITZ!Box 6591 Cable eigentlich genauso aussieht wie die FRITZ!Box 6590 Cable. So sind die großen, weißen Gehäuseseiten mit Löchern überzogen, die nicht nur ein Design-Element sind, sondern zugleich auch der Belüftung des sensiblen Innenlebens dienen.

Auf der nächsten Seite erfahren Sie, welchen ersten Unterschied es zwischen der FRITZ!Box 6591 Cable und der 6590 Cable gibt.