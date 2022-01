AVM veröffentlicht Sicherheits-Update für WLAN-Repeater

AVM will zwei ältere FRITZ!Repeater-Modelle vor poten­ziellen "Fragat­tacks" schützen. Auch das BSI warnte vor der Schwach­stelle.

Update für ältere FRITZ!Repeater

Foto/Logo: AVM, Montage: teltarif.de AVM versorgt seine Heim­ver­net­zungs­geräte wie FRITZ!Boxen, WLAN-Repeater und Power­line-Adapter regel­mäßig mit Soft­ware-Updates. Neben Sicher­heits-Aktua­lisie­rungen profi­tieren die Kunden oft auch von neuen Funk­tionen. Auch ältere Produkte, die längst nicht mehr mit einer aktu­ellen FRITZ!OS-Version versorgt werden können, erhalten oft noch Sicher­heits-Updates.

Jüngstes Beispiel sind die FRITZ!Repeater 450E und 1160, die von AVM ab sofort mit FRITZ!OS 7.14 ausge­stattet werden. Die neue Betriebs­system-Version steht zum Down­load bereit und kann über das brow­ser­basierte Benut­zer­menü des WLAN-Repea­ters instal­liert werden. In den meisten Heim­netzen sollte der Zugang zum Admi­nis­tra­tions­menü unter der Adresse fritz.repeater möglich sein.

Das ist neu

Das ist neu

Foto/Logo: AVM, Montage: teltarif.de Der Chan­gelog von AVM ist für beide WLAN-Repeater iden­tisch. So behebt die neue Firm­ware "Schwach­stellen in der Behand­lung einge­hender frag­men­tierter Pakete sowie aggre­gierter MPDUs (A-MPDU)", wie es wört­lich heißt. Wie berichtet hat das Bundesamt für Sicher­heit in der Infor­mati­ons­technik bereits im Früh­jahr 2021 vor diesen soge­nannten "Fragat­tacks" gewarnt. AVM schließt die Sicher­heits­lücke nun sukzes­sive nach aktu­eller Hard­ware auch für ältere Kompo­nenten.

Wie es weiter heißt, bringt FRITZ!OS 7.14 für die FRITZ!Repeater 450E und 1160 auch eine Aktua­lisie­rung von vertrau­ens­wür­digen Stamm­zer­tifi­zie­rungs­stellen mit sich. Dieses Update hat der Hersteller für seine neueren Geräte auch in den FRITZ!OS-Versionen 7.29 bzw. 7.30 inte­griert. Die Instal­lation der neuen Betriebs­system-Version ist für alle Nutzer kompa­tibler Geräte zu empfehlen, auch wenn es bislang noch keine Berichte dazu gab, dass die WLAN-Sicher­heits­lücken in der Vergan­gen­heit tatsäch­lich ausge­nutzt wurden.

Warten auf das nächste FRITZ!Labor

Aktuell befinden sich keine Router, WLAN-Repeater oder Power­line-Adapter von AVM mehr im FRITZ!Labor. Alle aktu­ellen Geräte haben in den vergan­genen Monaten ein Update auf FRITZ!OS 7.25 oder höher erhalten. Intern testet der Hersteller eine Soft­ware, die die Versi­ons­nummer 7.39 trägt. AVM hat bislang aber noch nicht mitge­teilt, ob und wann erste FRITZ!Boxen eine öffent­liche Labor-Version mit neuen Funk­tionen bekommen.

Die Test-Firm­ware mit der Versi­ons­nummer 7.39 könnte ein offi­zielles Update auf FRITZ!OS 7.40 vorbe­reiten. Wie berichtet wird die nächste größere Aktua­lisie­rung des AVM-Betriebs­sys­tems auch ein inter­essantes neues Feature mit sich bringen.