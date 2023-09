AVM veröffentlicht neue FRITZ!OS-Version 7.58

FRITZ!Box 5530 Fiber

Foto: AVM Wie berichtet hat AVM erst vor wenigen Tagen mit der FRITZ!OS-Version 7.57 eine Sicher­heits­lücke geschlossen. Das Update wurde in Rekord­zeit für eine ganze Reihe von FRITZ!Box-Modellen veröf­fent­licht. Jetzt steht die nächste Aktua­lisie­rung an. Der in Berlin ansäs­sige Hersteller hat die neue Firm­ware-Version FRITZ!OS 7.58 veröf­fent­licht. Dabei handelt es sich um ein Wartungs-Update, das im ersten Schritt für die FRITZ!Box 5530 Fiber bereit­gestellt wurde.

Ob und wann FRITZ!OS 7.58 für weitere Router-Modelle von AVM veröf­fent­licht wird, ist noch nicht bekannt. Bei der FRITZ!Box 5530 Fiber wurde mit der neuen Firm­ware der Fehler behoben, dass die PPP-Aushand­lung mit manchen Gegen­stellen geschei­tert ist. Bei welchen Gegen­stellen das Problem auftrat, ist nicht bekannt. Eben­falls unbe­kannt ist, ob von dieser Beein­träch­tigung noch weitere Router-Modelle von AVM betroffen sind.

Sicher­heits-Update auch für WLAN-Repeater

Foto: AVM Nach der Versor­gung zahl­rei­cher FRITZ!Box-Modelle hat AVM inzwi­schen auch erste WLAN-Router-Modelle mit einem Sicher­heits-Update ausge­stattet. Auf den FRITZ!Repea­tern 1200 und 3000 kann die Version 7.57 des Betriebs­sys­tems instal­liert werden. Andere Modelle - wie der FRITZ!Repeater 6000 - haben die neue Firm­ware noch nicht bekommen.

Selbst für den FRITZ!Repeater 1750E, der keine Feature-Updates mehr erhält, hat AVM noch ein Sicher­heits-Update veröf­fent­licht. Für das etwas ältere WLAN-Repeater-Modell wurde die Firm­ware-Version 7.31 veröf­fent­licht. Das Gerät dürfte in vielen Haus­halten im Einsatz sein, zumal es in der Vergan­gen­heit auch im Paket mit Routern vermarktet wurde.

Neue Firm­ware auch für Voda­fone-Router

Unter­dessen bekommt Nutzer einer FRITZ!Box 6591 Cable mit Voda­fone-Firm­ware in Nord­rhein-West­falen das Update auf FRITZ!OS 7.57. Das berichtet Caschys Blog. Für die FRITZ!Box 6591 Cable ohne Provider-Soft­ware war die neue Soft­ware schon vergan­gene Woche verfügbar. Voda­fone hatte das Sicher­heits-Update bisher nur für die FRITZ!Box 6690 Cable frei­gegeben.

Neu ist außerdem die Version 2.0.0 der FRITZ!App Smart Home für iOS. Die Anwen­dung lässt nun die paral­lele Nutzung mit mehreren FRITZ!Boxen zu. Darüber hinaus hat AVM nach eigenen Angaben die Stabi­lität verbes­sert.

In einer weiteren Meldung haben wir über die Hinter­gründe für die aktu­ellen Sicher­heits-Updates von AVM berichtet.