FRITZ!OS 7.50: Finale Version für weitere FRITZ!Boxen

FRITZ!OS 7.50 für 1&1 DSL HomeServer

Foto: AVM AVM versorgt ab sofort auch die FRITZ!Box 7520 mit dem Update auf die FRITZ!OS-Version 7.50. Bei diesem Router-Modell handelt es sich um eine mit der FRITZ!Box 7530 nahezu baugleiche Version, die von 1&1 unter dem Marken­namen DSL HomeServer verkauft wurde. Die neue Betriebs­system-Version bringt zahl­reiche Neue­rungen mit, beispiels­weise das WireGuard-Proto­koll für VPN-Verbin­dungen und eine höhere Leis­tung im Mesh-Netz­werk.

Das Update kann über das Admi­nis­tra­tions­menü für den Router instal­liert werden. Dieses ist in der Regel inner­halb des Heim­netz­werks unter der Adresse fritz.box erreichbar. Wenn die Verfüg­bar­keit nicht sofort ange­zeigt wird, kann manuell danach gesucht werden. Hierzu wird auf die Versi­ons­nummer geklickt, die am rechten oberen Rand des Brow­ser­fenster ange­zeigt wird. Wer auto­mati­sche Updates erlaubt, soll die die neue Betriebs­system-Vari­ante in den nächsten Tagen auch ohne manu­ellen Eingriff bekommen.

Weitere Router-Modelle auf der Ziel­geraden für FRITZ!OS 7.50

Foto: AVM Für mehrere weitere Router-Modelle hat AVM neue Labor-Versionen veröf­fent­licht. Diese FRITZ!Boxen werden mit dem Update auf FRITZ!OS 7.50 versorgt, sobald die Soft­ware fehler­frei läuft. AVM teilte in der Vergan­gen­heit mit, dass auch Feed­back von Beta-Testern auf die weitere Entwick­lung der Soft­ware und letzt­end­lich auf deren Frei­gabe für alle Kunden Einfluss hat. Gleich­zeitig warnt der Hersteller aber davor, das FRITZ!Labor auf Produk­tiv­geräten einzu­setzen, da uner­war­tete tech­nische Probleme nicht auszu­schließen sind.

Auf der FRITZ!Box 7590 AX kann die Version 7.39-102829 instal­liert werden. Die FRITZ!Box 7510 kann mit der Version 7.39-102810 versorgt werden. Neben der FRITZ!Box 7490 gibt es nun ein weites Router-Modell, auf dem eine Beta-Firm­ware mit der Versi­ons­nummer 7.51 instal­liert werden kann: Für die FRITZ!Box 7530 AX steht die Firm­ware mit der Build­nummer 7.51-102715 zum Test bereit.

Das sagt der Chan­gelog

Die Chan­gelogs zu den Labor-Updates zeigen, dass AVM keine neuen Funk­tionen einge­führt, sondern vor allem Fehler berei­nigt hat. Unter anderem wurde die Lang­zeit­sta­bilität beim Anmelden von WLAN-Repea­tern an der FRITZ!Box 7510 erhöht. Auf der FRITZ!Box 7530 AX soll nun auch der VPN-Dienst mit IPSec-Proto­koll wieder einwand­frei funk­tio­nieren. Darüber hinaus verspricht der Hersteller mehr Stabi­lität und eine verbes­serte Inter­ope­rabi­lität für die WLAN-Schnitt­stelle.

In einer weiteren Meldung haben wir darüber berichtet, dass AVM offenbar ein neues FRITZ!Box-Flagg­schiff mit schnel­lerem WLAN plant.