AVM kündigt weiteres Feature für FRITZ!OS 7.50 an

AVM will den Umstieg auf eine neue FRITZ!Box verein­fachen. Ein "Migra­tions­assis­tent" wird in FRITZ!OS 7.50 inte­griert und soll in Kürze bereits im FRITZ!Labor landen.

AVM-Stand auf der IFA in Berlin

Foto: AVM FRITZ!OS 7.50 soll ein weiteres, bislang nicht ange­kün­digtes Feature bekommen. Das kündigte der FRITZ!Box-Hersteller AVM auf der IFA in Berlin an. Am zuletzt kommu­nizierten Zeit­plan für die Veröf­fent­lichung des neuen Betriebs­sys­tems für die FRITZ!Box und weitere Heim­ver­net­zungs­geräte soll sich dadurch aber nichts ändern, wie auf dem Messe­stand von AVM zu erfahren war.

Bei der Funk­tion, die AVM noch in die neue FRITZ!OS-Version inte­grieren möchte, handelt es sich um einen "Migra­tions­assis­tenten". Dieser soll die Kunden beim Umstieg auf ein neues FRITZ!Box-Modell unter­stützen. Anwender werden damit die Möglich­keit bekommen, über eine "Schritt-für-Schritt-Anlei­tung" alle Daten und Einstel­lungen vom bisher genutzten AVM-Router auf die neue FRITZ!Box zu über­nehmen.

Gerä­tewechsel-Manager auch bei Anschlussart-Wechsel

AVM-Stand auf der IFA in Berlin

Foto: AVM Den Angaben des Herstel­lers zufolge soll dieser Gerä­tewechsel-Manager auch für Kunden funk­tio­nieren, die sogar zwin­gend einen neuen Router benö­tigen, da sie die Anschlussart für den Fest­netz- und Internet-Zugang wech­seln. Abseits der anschluss­spe­zifi­schen Konfi­gura­tion können die Einstel­lungen demnach auch dann mitge­nommen werden, wenn der Kunde beispiels­weise von DSL zu Kabel oder Glas­faser wech­selt.

Über die neue Migra­tions-Option sollen Kunden außerdem eine Liste der mit der bishe­rigen FRITZ!Box verbun­denen Geräte ange­zeigt bekommen, um zu entscheiden, ob alle Geräte zum neuen Router "mitge­nommen" werden sollen. Auf diesem Weg will AVM errei­chen, dass die Kunden ihr Heim­netz­werk spätes­tens beim Router-Wechsel aufräumen und Geräte, die viel­leicht längst nicht mehr in Gebrauch sind, gar nicht erst an der FRITZ!Box anmelden.

Verein­fachtes Anmelden für DECT-Geräte

Verein­fachen will AVM mit dem Soft­ware-basierten Umstiegs-Helfer die Anmel­dung von DECT-Geräten wie FRITZ!Fons am jeweils neuen Router. Wie das und die anderen Features des "Migra­tions­assis­tenten" funk­tio­nieren, sollen Inter­essenten im FRITZ!Labor schon in Kürze auspro­bieren können. Das Feature werde in den kommenden Tagen Einzug in die Labor-Versionen halten.

Auf den Zeit­punkt für die Veröf­fent­lichung der finalen Version von FRITZ!OS 7.50 hat der Umzugs-Assis­tent laut AVM keinen Einfluss. Für erste Endge­räte soll das Update - wie zuletzt ange­kün­digt - in den "nächsten Wochen" verfügbar sein. Wie gewohnt kann es danach einige Wochen oder sogar Monate dauern, bis das Update auf allen kompa­tiblen Endge­räten ankommt.

Weitere neue Funk­tionen von FRITZ!OS 7.50 haben wir in einem eigenen Beitrag bereits vorge­stellt.