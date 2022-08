Verspätet sich FRITZ!OS 7.50? Das sagt AVM

AVM äußert sich zur Verfügbarkeit von FRITZ!OS 7.50

Foto: AVM, Montage: teltarif.de Seit Anfang des Jahres haben Inter­essenten die Möglich­keit, am aktu­ellen FRITZ!Labor teil­zunehmen. Mit den Beta-Firm­ware-Versionen 7.39.x bereitet AVM die offi­zielle Vertei­lung von FRITZ!OS 7.50 vor. Eine der wesent­lichen Neue­rungen: Die FRITZ!Box bekommt mit der neuen Firm­ware Unter­stüt­zung für das WireGuard-VPN-Proto­koll. Darüber hinaus soll das WLAN Mesh leis­tungs­fähiger werden und für Smart-Home-Anwen­dungen stehen Wenn-Dann-Verknüp­fungen zur Verfü­gung.

Schon auf dem Mobile World Congress (MWC) und auf der ANGA COM stellte AVM das neue FRITZ!OS der Öffent­lich­keit vor - anhand der seiner­zeit verfüg­baren Beta-Versionen aus dem FRITZ!Labor. Auf der ANGA COM verriet der Hersteller gegen­über teltarif.de auch, dass es geplant ist, das FRITZ!OS-Update für erste kompa­tible Endge­räte im Sommer zu verteilen. Nun ist der Sommer ein dehn­barer Begriff, doch eines ist klar: Auf der nörd­lichen Erdhalb­kugel geht diese Jahres­zeit allmäh­lich zu Ende.

Die IFA, die am 2. September ihre Pforten auf dem Berliner Messe­gelände öffnet, wäre ein passendes Event, um die endgül­tige Version des neuen Betriebs­sys­tems frei­zugeben. Doch daraus wird nichts, wie AVM im Rahmen seiner Messe-Ankün­digung einräumt. Zwar wird FRITZ!OS 7.50 am Messe­stand in Halle 10.2 gezeigt. Direkt verfügbar ist die neue Soft­ware aber noch nicht. Immerhin kündigt AVM aber an, dass das Update "in wenigen Wochen für erste Produkte ausge­rollt" wird.

Zahl­reiche Router und Repeater im Labor

Foto: AVM, Montage: teltarif.de Die Geräte, die aktuell im FRITZ!Labor sind, dürften das offi­zielle Update auf FRITZ!OS 7.50 zuerst bekommen. Auffällig ist, dass AVM zwar etliche FRITZ!Box-Modelle für DSL, Kabel­anschluss und den Internet-Zugang über LTE mit der neuen Soft­ware versorgt, aller­dings nur zwei WLAN-Repeater-Modelle. Einzig die FRITZ!Repeater 3000 und 2400 werden mit Labor-Versionen versorgt. Selbst das aktu­elle Flagg­schiff, der FRITZ!Repeater 6000, fehlt noch.

Von den FRITZ!Boxen für den DSL-Anschluss sind die 7530, 7530 AX, 7590 und 7590 AX mit dabei. Für den Kabel­anschluss werden die FRITZ!Box-Modelle 6690, 6591 und 6660 Cable mit der Beta-Soft­ware versorgt. Dazu kommen die FRITZ!Boxen 6890 LTE und 6850 5G. Welche weiteren Router und Repeater das Update auf FRITZ!OS 7.50 erhalten werden, hat AVM noch nicht mitge­teilt.

