AVM kündigt FRITZ!OS 7.50 für den "Sommer" an

Im Januar star­tete AVM mit dem aktu­ellen FRITZ!Labor. Damit bekommen inter­essierte Kunden die Möglich­keit, einige der Funk­tionen vorab auszu­pro­bieren, die erst mit der neuen FRITZ!OS-Version 7.50 für alle Kunden verteilt werden. Jetzt hat der Berliner Hersteller auch einen zumin­dest unge­fähren Termin genannt, der für die Vertei­lung der neuen Betriebs­system-Vari­ante an alle Besitzer kompa­tibler Router, WLAN-Repeater und anderer Heim­ver­net­zungs­geräte vorge­sehen ist.

Wie Pres­sever­treter des Berliner Herstel­lers auf Anfrage von teltarif.de im Rahmen der Fach­messe ANGA Com in Köln bestä­tigten, soll FRITZ!OS 7.50 im "Sommer" verteilt werden. Dabei wurde einge­räumt, dass es sich dabei um einen weiten Begriff handelt. "Der Sommer beginnt im Juni und endet im September", so wört­lich. AVM-Messestand auf der ANGA Com

Foto: teltarif.de Nahe­lie­gend wäre eine Veröf­fent­lichung im Vorfeld der IFA, die Anfang September auf dem Messe­gelände unter dem Berliner Funk­turm statt­findet. Auf der Messe ist AVM tradi­tio­nell eben­falls vertreten, sodass sich die Möglich­keit anbieten würde, den Stand­besu­chern auch gleich die Funk­tionen vorzu­stellen, die das Update mit sich bringt.

Ausblick auf FRITZ!OS 7.50 auf der ANGA Com in Köln

AVM nutzt derzeit die Möglich­keit, Besu­chern der Fach­messe ANGA Com zu demons­trieren, welche Neue­rungen das nächste größere Soft­ware-Update mit sich bringen wird. Zu den wich­tigsten neuen Funk­tionen gehört die Unter­stüt­zung des WireGuard-Proto­kolls für VPN-Verbin­dungen. Anders als erwartet soll die bishe­rige, proprie­täre VPN-Lösung, die auf AVM-Geräten bisher zum Einsatz kommt, parallel erhalten bleiben.

Aktuelle FRITZ!Labor-Version

Foto: teltarif.de Grund­sätz­lich sei es auch vorge­sehen, WireGuard für kommer­zielle VPN-Dienste zu nutzen. Im ersten Schritt läuft der gesamte Netz­werk­ver­kehr nach der Akti­vie­rung über den VPN-Tunnel. Zu einem späteren Zeit­punkt sei vorge­sehen, einzelne Geräte im Heim­netz über die VPN-Verbin­dung laufen zu lassen, während andere Geräte den "herkömm­lichen" Internet-Zugang nutzen.

Weitere Neue­rungen bringt FRITZ!OS 7.50 unter anderem für den Smart-Home-Bereich mit sich. So können die Kunden Routinen erstellen, die zu bestimmten Ereig­nissen ausge­löst werden. Auch an der Struktur der webba­sierten Benut­zer­ober­fläche hat AVM Ände­rungen vorge­nommen. So gibt es die "erwei­terte" Ansicht in der bishe­rigen Form nicht mehr. Statt­dessen wurden die Features ins "Stan­dard­menü" über­nommen, wo verschie­dene Punkte quasi als Ersatz für die erwei­terte Ansicht ein- und ausklappbar sind.

Wie in einer weiteren Meldung bereits berichtet, steht das FRITZ!Labor seit einigen Tagen für ein weiteres FRITZ!Box-Modell zur Verfü­gung.