AVM veröffentlicht neue FRITZ!OS-Version 7.56

AVM hat am Dienstag die neue FRITZ!OS-Version 7.56 veröf­fent­licht. Dabei handelt es sich um kein neues FRITZ-Labor, sondern um eine stabile Firm­ware-Vari­ante, die allen Nutzern mit kompa­tiblen Endge­räten ange­boten wird. Zum Auftakt erhalten die Router-Modelle das Update, die zuvor schon mit FRITZ!OS 7.55 versorgt wurden. Dabei handelt es sich um die FRITZ!Box 7590 und um die FRITZ!Box 7530.

Neue Funk­tionen bringt FRITZ!Box 7.56 nicht mit sich, und der von AVM veröf­fent­lichte Chan­gelog bezieht sich auf Features, die bereits mit FRITZ!OS 7.50 bzw. 7.55 frei­geschaltet wurden. Mit dem neuer­lichen Update hat der Hersteller demnach vermut­lich vor allem bishe­rige Soft­ware-Fehler behoben. Im Test der teltarif.de-Redak­tion kam es beim Einsatz einer FRITZ!Box 7590 aller­dings zu keinen Problemen.

FRITZ!Box 7590

Bild: teltarif.de Wer bei der FRITZ!Box 7590 bzw. 7530 auto­mati­sche Aktua­lisie­rungen erlaubt, sollte FRITZ!OS 7.56 in den nächsten Tagen auch ohne manu­elles Eingreifen auf den Router bekommen. Ansonsten ist die Instal­lation über das webba­sierte Admi­nis­tra­tions­menü für die FRITZ!Box möglich. Dieses ist mit Geräten im glei­chen Netz­werk in der Regel unter der Adresse fritz.box erreichbar. Alter­nativ kann die IP-Adresse des Routers in die Adress­zeile des Internet-Brow­sers einge­geben werden.

Labor-Update für Router-Flagg­schiff

Das Router-Flagg­schiff von AVM für den DSL-Anschluss ist nach wie vor die FRITZ!Box 7590 AX. Das Modell hat schon vor einiger Zeit das Update auf FRITZ!OS 7.50 erhalten, nicht aber das Update auf die Version 7.56 des Betriebs­sys­tems. Diese bringt den optio­nalen Ener­gie­spar­modus mit sich. Darüber hinaus bekommen Nutzer die Möglich­keit, einen Assis­tenten für den verein­fachten Wechsel auf eine neue FRITZ!Box zu nutzen. Update auf FRITZ!OS 7.56

Screenshot: teltarif.de Wer diese Features schon jetzt auf einer FRITZ!Box 7590 AX auspro­bieren möchte, hat dazu durch Instal­lation einer Labor-Version die Möglich­keit. AVM hat jetzt die Version 7.51-106.110 frei­gegeben. Wer schon ein Labor auf diesem Router-Modell nutzt, sollte das Update auto­matisch ange­boten bekommen. Neue Inter­essenten müssen manuell ins Labor wech­seln.

Vor der Instal­lation gilt es zu bedenken, dass es sich beim FRITZ!Labor um Soft­ware im Beta-Stadium handelt. Es kann jeder­zeit auch zu unvor­her­seh­baren Problemen kommen. Daher ist die Nutzung auf Produk­tiv­geräten nicht zu empfehlen. Wer die Beta-Soft­ware dennoch testen möchte, findet in einem weiteren Beitrag Infor­mationen dazu, wie das Labor auf die FRITZ!Box kommt.