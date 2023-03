FRITZ!OS 7.51: Neues Update im Labor von AVM

AVM hat in den vergan­genen Tagen mehrere Soft­ware-Updates veröf­fent­licht. Dazu gehört eine neue Labor-Version für die FRITZ!Box 7530 AX.

AVM hat ein weiteres Labor-Update für die FRITZ!Box 7530 AX veröf­fent­licht. Die neue Beta-Firm­ware trägt die Versi­ons­nummer 7.51-104141 und bringt dem Chan­gelog zufolge keine neuen Funk­tionen, dafür aber Stabi­litäts­ver­bes­serungen mit sich. Mit dem Labor-Update bereitet der Hersteller den Router auf die Veröf­fent­lichung der finalen Version von FRITZ!OS 7.50 oder höher vor.

Wer bereits am FRITZ!Labor teil­nimmt, sollte die neue Beta-Version des Betriebs­sys­tems über das webba­sierte Admi­nis­tra­tions­menü des Routers ange­boten bekommen. Dieses ist in der Regel über einen Webbrowser unter der Adresse fritz.box erreichbar. Alter­nativ kann die IP-Adresse des Routers einge­geben werden. Updates von AVM

Foto: AVM Neue Inter­essenten müssen den Umstieg von der stabilen Firm­ware zur Labor-Version manuell vornehmen. In einer weiteren Meldung haben wir darüber berichtet, wie das funk­tio­niert. Vor dem Wechsel zum FRITZ!Labor sollte berück­sich­tigt werden, dass es sich dabei um Soft­ware handelt, deren Entwick­lung noch nicht abge­schlossen ist. Es kann jeder­zeit - auch im laufenden Betrieb - zu tech­nischen Problemen kommen.

App-Updates für Android-Smart­phones

AVM hat darüber hinaus zwei Apps aktua­lisiert, die für Nutzer von Android-Smart­phones bestimmt sind. Die FRITZ!App Smart Home steht jetzt in der Version 1.10.0 zur Verfü­gung. Die neue Version kann kostenlos aus dem Google Play Store herun­ter­geladen werden und ermög­licht unter anderem als neue Funk­tion das Anmelden von DECT-Geräten in der App.

AVM weist darauf hin, dass diese Neue­rung nur dann funk­tio­niert, wenn auf der FRITZ!Box die aktuell nur im Labor verfüg­bare Firm­ware 7.51 oder höher instal­liert ist. Erst­mals gibt es somit nun ein Feature, das mit dem FRITZ!Labor in der Version 7.39 und mit der stabilen FRITZ!OS-Version 7.50 nicht nutzbar ist. Als weitere kleine Neue­rung nennt der Chan­gelog die Erwei­terung des Detail­bild­schirms für Vorlagen.

Auch für die FRITZ!App WLAN steht ein Update zum Gratis-Down­load im Google Play Store bereit. Die neue Version trägt die Nummer 2.12.9 und bietet dem Chan­gelog zufolge nicht näher beschrie­bene Stabi­litäts- und Detail­ver­bes­serungen. Neue Funk­tionen wurden nicht inte­griert.

In einer weiteren Meldung haben wir darüber berichtet, welche neuen Produkte der FRITZ!Box-Hersteller AVM derzeit in Planung hat.