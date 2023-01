AVM: Updates für FRITZ!Box 7490 und FRITZ!Fon

Update fürs FRITZ!Fon

Foto: teltarif.de AVM hat mehrere Soft­ware-Updates zum Down­load frei­gegeben. So steht für die FRITZ!Box 7490 jetzt ein Labor mit der Versi­ons­nummer 7.51-102849 zur Verfü­gung. Die neue Beta-Firm­ware bringt Fehler­berei­nigungen gegen­über früheren Labor-Versionen mit sich. So wurde auf der Seite "WLAN / Funk­kanal" der webba­sierten Benut­zer­ober­fläche bei Radar-Erken­nung in der Grafik "Funk­kanal" der Text "Bitte warten" ange­zeigt, obwohl der 5-GHz-Kanal längst wieder zur Nutzung frei war.

Die Meldung "Fehler­code 1" soll nach der Instal­lation des Updates nicht mehr ange­zeigt werden, wenn ein WLAN-Netz­werk­schlüssel erstellt wird, der mit "$$$$" beginnt. Behoben wurde laut Chan­gelog auch das Problem, dass die Funk­tions­dia­gnose die Verbin­dungs­qua­lität von WLAN-Repea­tern teil­weise trotz guter Verbin­dung teil­weise als schlecht einge­stuft hat. Auch der Fehler, dass Ereig­nisse von Repea­tern teil­weise doppelt ins Ereig­nis­pro­tokoll aufge­nommen wurden, soll nicht mehr auftreten.

Firm­ware-Version 4.91 für FRITZ!Fon

Foto: teltarif.de Wer ein FRITZ!Fon C4, C5 oder C6 besitzt und auf der FRITZ!Box die Firm­ware-Version 7.39, 7.50 oder 7.51 nutzt, kann das DECT-Telefon ab sofort auf die Version 4.91 des Betriebs­sys­tems aktua­lisieren. Das Update behebt laut AVM den Fehler, dass die Status­anzeige für einen leeren Akku und die Reich­weite nicht mehr sichtbar war. Auch der Fehler eines teil­weise weißen Bild­schirms nach dem Aufruf diverser Funk­tionen soll nicht mehr auftreten.

Die Verfüg­bar­keit der neuen Soft­ware sollte direkt auf dem DECT-Handy ange­zeigt werden. Das Update lässt sich über das Menü direkt am Telefon instal­lieren. Auch in der Mesh-Über­sicht des FRITZ!Box-Menüs sollte die neue Firm­ware ange­zeigt werden. Auch über diesen Weg lässt sich das Fest­netz-Telefon mit der aktu­ellen Version des Betriebs­sys­tems versorgen.

MyFRITZ!App für iOS: Version 2.8.0 verfügbar

Im AppStore von Apple steht ab sofort die Version 2.8.0 der MyFRITZApp für iOS zum Down­load bereit. Im Menü "Heim­netz" werden nach der Instal­lation der neuen App-Version in der grafi­schen Über­sicht beim Antippen von Mesh Master, Mesh Repeater oder eines Power­line-Adap­ters Geräte-Detail­infor­mationen ange­zeigt. Neu ist zudem die Möglich­keit, Dateien in FRITZ!NAS umzu­benennen und zu löschen. Darüber hinaus hat AVM opti­sche Ände­rungen vorge­nommen.

