AVM: Updates im FRITZ!Labor und bei FRITZ!Apps

Labor-Update von AVM

Foto: AVM AVM hat eine neue Labor-Version für den FRITZ!Repeater 2400 veröf­fent­licht. Diese hat die Build­nummer 07.39-102124 und bringt Fehler­berei­nigungen mit sich. Unter anderem wurde die zum Teil falsche Anzeige der Daten­rate für die Verbin­dung zur FRITZ!Box korri­giert. In seltenen Fällen ging die Verbin­dung zum Router über ein WLAN-Band dauer­haft verloren. Auch dieses Problem wurde mit dem Labor-Update behoben.

Mit der neuen Beta-Soft­ware hat AVM zudem fehler­hafte Meldungen in den System-Ereig­nissen korri­giert. Diese wurden gene­riert, wenn der WLAN-Kanal aufgrund einer erkannten Stör­quelle gewech­selt wurde. Teil­nehmer am FRITZ!Labor sollten das Update auto­matisch über die webba­sierte Benut­zer­ober­fläche für den Repeater ange­boten bekommen, die in der Regel unter der Adresse fritz.repeater zu errei­chen ist.

FRITZ!App Smart Home: Kleines Update für Android

Labor-Update von AVM

Foto: AVM AVM hat außerdem eine neue Version der FRITZ!App Smart Home für Android veröf­fent­licht. Diese trägt die Nummer 1.8.10 und steht zum kosten­losen Down­load im Google Play Store bereit. Mit der neuen Version lässt sich die Tempe­ratur für Heiz­kör­per­regler durch langes Drücken von +/- schnell ändern.

Nach der Instal­lation des Updates wird die Gesamt­leis­tung bei Gruppen von schalt­baren Steck­dosen ange­zeigt. Zudem kann die in der App verwen­dete Sprache indi­viduell über die System­ein­stel­lungen fest­gelegt werden, sofern auf dem Smart­phone die aktu­elle Version 13 des Android-Betriebs­sys­tems genutzt wird. AVM hat außerdem den Fehler behoben, dass bei aktivem TalkBack keine Gerä­teschal­tungen getä­tigt werden konnten.

Neue FRITZ!App Fon für iOS

Als weiteres App-Update hat AVM die Version 5.2.1 der FRITZ!App Fon für iOS veröf­fent­licht. Nach Neuan­mel­dung der Anwen­dung an einer FRITZ!Box wird auf der Benut­zer­ober­fläche des Routers der iPhone-Modelltyp hinter­legt, da der dafür bisher verwen­dete indi­vidu­elle iPhone- bzw. iPad-Name ab iOS 16 nicht mehr für Apps ermit­telbar ist.

Die Aktua­lisie­rung bringt darüber hinaus einige Fehler­berei­nigungen mit sich, etwa dass nach Abhören und Pausieren einer Sprach­nach­richt der Gesprächs­partner beim nächsten Anruf manchmal nicht zu hören war. Auch das Problem, dass im Ziffern­block bei schnellen Eingaben teil­weise nicht alle Ziffern ange­zeigt wurden, soll nicht mehr auftreten. Am iPad wird die Anzeige bei Drehen des Tablets während eines Anrufs wieder ange­passt, und auch um Darstel­lungs­fehler hat sich AVM nach eigenen Angaben geküm­mert.

Wie berichtet, ist mitt­ler­weile auch die neue FRITZ!OS-Version 7.50 offi­ziell veröf­fent­licht worden.