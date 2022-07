AVM: Neues Labor für vier FRITZ!Box-Modelle

Labor-Update von AVM

Foto: AVM Noch im Sommer will AVM die finale Version von FRITZ!OS 7.50 veröf­fent­lichen. Bereits seit einigen Monaten haben inter­essierte Kunden die Möglich­keit, Features vorab zu testen, die in dieser neuen Betriebs­system-Version enthalten sein werden. Das FRITZ!Labor steht derzeit für neun FRITZ!Box-Modelle und einen WLAN-Repeater zur Verfü­gung. In den vergan­genen Tagen hat der Berliner Hersteller Updates für vier Router-Modelle veröf­fent­licht.

Nutzer einer FRITZ!Box 7590 AX haben ab sofort die Möglich­keit, die Labor-Version mit der Build-Nummer 07.39-97969 auf ihrem Router zu instal­lieren. Für die FRITZ!Box 7590 ist die Version 07.39-97964 verfügbar. Die FRITZ!Box 6591 Cable kann auf die Labor-Version 07.39-97972 aktua­lisiert werden, für die FRITZ!Box 6660 Cable steht die Version 07.39-97975 zur Instal­lation bereit. Neue Funk­tionen bringen die Updates nicht mit sich, dafür aber eine Reihe von Fehler­berei­nigungen und sons­tigen Opti­mie­rungen.

Das sind die Neue­rungen im FRITZ!Labor

Labor-Update von AVM

Foto: AVM Das Labor-Update verbes­sert nach Angaben von AVM die Anzeige von LAN-Verbin­dungen in der Mesh-Über­sicht der FRITZ!Box. Darüber hinaus wurden die Icons für die Gerä­tesperre und Echt­zeit­prio­risie­rung auf der Start­seite des Admi­nis­tra­tions­menüs für den Router über­arbeitet.

Behoben wurden Probleme beim Video-Strea­ming, die auftraten, wenn das betrof­fene Gerät über einen FRITZ!Repeater anstelle des Routers mit dem Internet verbunden waren. Auch Verzö­gerungen bei der Über­nahme nach Ände­rungen in den Einga­befel­dern für "Name des WLAN-Funk­netzes (SSID)" und "WLAN-Netz­werk­schlüssel" auf der Seite "WLAN / Funk­netz" der webba­sierten Benut­zer­ober­fläche sollen nicht mehr auftreten, wenn die aktu­elle Labor-Version instal­liert ist.

Weitere Fehler­berei­nigungen betreffen Gerä­tesperren und die Einrich­tung neuer WireGuard-VPN-Verbin­dungen, die Kinder­siche­rung und die Darstel­lung von Ereig­nis­mel­dungen. Detail­seiten werden nach Editieren durch Klick auf "Über­nehmen" jetzt nicht nur gespei­chert, sondern auch verlassen.

Das Labor gehört nicht auf Produk­tiv­geräte

Inter­essenten, die über die Instal­lation der Labor-Soft­ware nach­denken, sollten berück­sich­tigen, dass es sich um Betriebs­sys­teme im Beta-Stadium handelt. Der Einsatz auf Produk­tiv­geräten ist nicht zu empfehlen, da es jeder­zeit - auch im laufenden Betrieb - zu tech­nischen Problemen kommen kann.

In einem weiteren Beitrag lesen Sie, wie die Labor-Soft­ware auf der FRITZ!Box instal­liert wird.