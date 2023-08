Ausgepackt: Das ist das FRITZ!Fon X6 von AVM

Vor fast einem Jahr hatte AVM das FRITZ!Fon X6 erst­mals vorge­stellt. Auf der IFA 2022 kündigte der Hersteller den Markt­start eigent­lich noch für das vergan­gene Jahr an. Jetzt ist es tatsäch­lich soweit: Das neue DECT-Handy von AVM ist verfügbar. Hatte der Hersteller das Gerät ursprüng­lich noch für 89 Euro ange­kün­digt, beträgt die unver­bind­liche Preis­emp­feh­lung nun 99 Euro. Infla­tion & Co. sind also auch an AVM nicht spurlos vorbei­gegangen.

Doch was bekommt der Käufer für die gerade eben noch zwei­stel­lige Summe, die man für ein FRITZ!Fon X6 inves­tieren muss? Das Gerät ist mitt­ler­weile in unserer Redak­tion ange­kommen, sodass wir es in Unboxing-Bildern vorstellen können. Hier sehen Sie die Umver­packung, die ähnlich wie bei anderen AVM-Produkten aussieht und in wenigen Worten auch die wich­tigsten Leis­tungs­merk­male des neuen DECT-Tele­fons beschreibt.

Was sich in der Verpa­ckung neben dem Telefon noch befindet und wie unsere ersten Eindrücke vom FRITZ!Fon X6 aussehen, erfahren Sie auf den folgenden Seiten. Weiter gelangen Sie jeweils durch einen Klick auf das Foto.