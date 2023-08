FRITZ!Fon X6: Das neue AVM-Flaggschiff-Telefon im Test

Fast ein Jahr nach der ersten Vorstel­lung hat AVM das FRITZ!Fon X6 auf den Markt gebracht. Der Hersteller bietet das DECT-Telefon wahl­weise in Schwarz und Weiß an. Gegen­über früheren FRITZ!Fon-Modellen bringt der Bolide vor allem ein auf 2,4 Zoll vergrö­ßertes Farb­dis­play mit sich. Wir haben Ihnen das Gerät bereits in Unboxing-Bildern präsen­tiert. In den vergan­genen Tagen haben wir das Fest­netz-Handy ausführ­lich getestet.

Im ersten Schritt musste das Gerät mit einer Tele­fon­anlage verbunden werden. Wir haben es mit einer FRITZ!Box 7590 AX verbunden. Wie das funk­tio­niert, zeigt das FRITZ!Fon X6 nach dem Einschalten auf dem Display an: "FRITZ!Box Taste drücken." Dabei hat der Nutzer die Wahl, ob die Connect-Taste für eine Sekunde oder die DECT-Taste für sechs Sekunden betä­tigt wird. FRITZ!Fon X6 mit Wetter-Startbildschirm

Foto: teltarif.de

Verbin­dung mit der FRITZ!Box

Wir entschieden uns für die Connect-Taste. Kaum selbige losge­lassen zeigte das Telefon die Verbin­dung zum Router bzw. zur Tele­fon­anlage an. Das Telefon war anschlie­ßend sofort einsatz­fähig. Sogar die Favo­riten für abge­hende Anrufe wurden vom bisher genutzten FRITZ!Fon C5 über­nommen.

Natür­lich ist es sinn­voll, das DECT-Telefon weiter zu perso­nali­sieren. Im FRITZ!Box-Menü, das webba­siert unter der Adresse fritz.box zu errei­chen ist, kann im Menü Tele­fonie - Tele­fonie­geräte beispiels­weise fest­gelegt werden, mit welcher Rufnummer abge­hend tele­foniert werden soll, sofern der Anschluss über mehrere Tele­fon­num­mern verfügt. Auch kann hier fest­gelegt werden, welche einge­henden Anrufe (bzw. auf welcher Rufnummer) das Gerät signa­lisieren soll. Software-Update kurz nach der Inbetriebnahme

Foto: teltarif.de

Admi­nis­tra­tives über das Router-Menü

Auch Einstel­lungen zu Klin­gel­tönen und Klin­gel­sperre lassen sich über das FRITZ!Box-Menü admi­nis­trieren. Dazu kommen Features wie das laute Mithören beim Anruf­beant­worter, die Unter­drü­ckung der eigenen Rufnummer, Anklopfen und Anruf bei Besetzt abweisen. Nicht zuletzt besteht die Möglich­keit, ein eigenes Hinter­grund­bild für das FRITZ!Fon X6 hoch­zuladen.

Das Menü direkt auf dem DECT-Telefon erin­nert an die Struktur bei früheren Fest­netz-Handys von AVM. Hier gibt es unter anderem Zugriff auf Anruf­liste und Tele­fon­buch (dessen Verwal­tung über das FRITZ!Box-Menü aber nicht ganz so "fummelig" ist wie direkt am Telefon), auf den Anruf­beant­worter und Internet-Dienste. Letz­tere (E-Mail, Inter­net­radio, RSS-Nach­richten und Podcasts) müssen aber auch über das Router-Menü einge­richtet werden.

