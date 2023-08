FRITZ!Fon X6 von AVM ab sofort im Handel erhältlich

FRITZ!Fon X6

Foto: teltarif.de Auf der IFA 2022 hatte AVM das FRITZ!Fon X6 vorge­stellt. Eigent­lich sollte das DECT-Telefon für den heimi­schen Fest­netz­anschluss schon Ende vergan­genen Jahres auf den Markt kommen. Jetzt ist das Gerät tatsäch­lich erhält­lich. Käufer können zwischen einem schwarzen und einem weißen Gehäuse wählen. Höher als ursprüng­lich veran­schlagt ist der Verkaufs­preis. Wurde das schnur­lose Fest­netz-Telefon ursprüng­lich für 89 Euro ange­kün­digt, wird es jetzt für 99 Euro verkauft.

Optisch erin­nert das Gerät mit 2,4 Zoll großem TFT-Farb­dis­play eher an das FRITZ!Fon C5 als an das Modell C6 der AVM-DECT-Handys. Gegen­über dem FRITZ!Fon C5 hat der Hersteller vor allem die Tastatur erheb­lich verbes­sert. Tasten haben einen eindeu­tigen Druck­punkt, was beim Modell C5 nicht der Fall war. Das Gerät unter­stützt Tele­fonate mit HD Voice und verfügt auch über eine Frei­sprech-Funk­tion.

Multi­funk­tio­nales DECT-Telefon

FRITZ!Fon X6

Foto: teltarif.de Weitere Leis­tungs­merk­male sind bis zu fünf Anruf­beant­worter und mehrere Tele­fon­bücher. Das Fest­netz-Handy kann darüber hinaus als Webradio-Empfänger und Babyfon genutzt werden. Der inte­grierte Media­player kann Musik und Bilder wieder­geben, die beispiels­weise auf der FRITZ!Box oder einem Server im Heim­netz gespei­chert sind. Auf dem Display kann die Wetter­vor­her­sage für den Standort ange­zeigt werden, an dem das FRITZ!Fon X6 einge­setzt wird. Neu gegen­über anderen DECT-Tele­fonen von AVM ist eine frei beleg­bare Favo­riten­taste. Die Sprach­über­tra­gung ist nach Hersteller-Angaben ab Werk verschlüs­selt.

Das Telefon verfügt über inte­grierte Sensoren, die es auto­matisch akti­vieren, sobald es in die Hand genommen wird. Umge­kehrt werden Display- und Tasta­tur­beleuch­tung auto­matisch deak­tiviert, wenn das Gerät zum Tele­fonieren ans Ohr gehalten wird. Über das FRITZ!Fon X6 lassen sich außerdem intel­ligente Steck­dosen (FRITZ!DECT 210 und 200) und smarte Heiz­kör­per­regler (FRITZ!DECT 302 und 301) steuern. Das Fest­netz-Handy kann zudem Live-Bilder von einer Video­gegen­sprech­anlage empfangen.

FRITZ!OS 7.56 für die FRITZ!Box 6820 LTE

AVM hat darüber hinaus die aktu­elle FRITZ!OS-Version für die FRITZ!Box 6820 LTE veröf­fent­licht. Damit versorgt der Berliner Hersteller jetzt auch Router-Modelle mit dem Update, bei denen der Internet-Zugang über das Mobil­funk­netz herge­stellt wird. Nach dem Einloggen auf der Benut­zer­ober­fläche unter der Adresse fritz.box sollte die Verfüg­bar­keit der neuen Firm­ware-Version ange­zeigt werden.

Ein Update auf die Version 2.2.0 ist für die iOS-Vari­ante der FRITZ!App TV verfügbar. Dem Chan­gelog des Herstel­lers zufolge wurde das Menü für die Einstel­lungen über­arbeitet. Darüber hinaus bringt das Update Stabi­litäts- und Leis­tungs­ver­bes­serungen mit sich.

In einer weiteren Meldung lesen Sie, welche Geräte schon vor einigen Tagen ein Update auf FRITZ!OS 7.56 erhalten haben.