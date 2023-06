FRITZ!OS 7.56 für weitere Router verfügbar

Wie berichtet hat AVM Anfang Juni die neue FRITZ!OS-Version 7.56 veröf­fent­licht. Sukzes­sive versorgt der Berliner Hersteller nun verschie­dene Router-Modelle mit dem Update. Aktuell sind drei FRITZ!Box-Modelle an der Reihe, die für den Einsatz in Breit­band­kabel­netzen bestimmt sind: die FRITZ!Box 6591 Cable, 6690 Cable und 6660 Cable.

Die neue Firm­ware-Version sollte auto­matisch über das webba­sierte Admi­nis­tra­tions­menü für den Router ange­boten werden. Dieses ist in der Regel über den Internet-Browser eines verbun­denen Geräts unter der Adresse fritz.box erreichbar. Alter­nativ kann das Menü auch unter der IP-Adresse der FRITZ!Box aufge­rufen werden. Anwender, die auto­mati­sche Updates erlauben, sollten das Update in den nächsten Tagen erhalten, ohne manuell eingreifen zu müssen. Update für Kabel-Router

Foto: AVM Bei den FRITZ!Boxen für den Kabel­anschluss gibt es eine Beson­der­heit. Verfügt der Router über eine Provider-spezi­fische Firm­ware, so muss auch das Update vom Provider frei­gegeben werden. Sofort verfügbar ist FRITZ!OS 7.56 demnach nur für Anwender, die einen Router ohne Netz­betreiber-spezi­fisches Betriebs­system im Einsatz haben. Für alle anderen Nutzer kann sich die Bereit­stel­lung deut­lich verzö­gern.

Das ist neu

FRITZ!OS 7.56 bringt gegen­über der zuletzt veröf­fent­lichten Version 7.50 des Betriebs­sys­tems auch neue Funk­tionen mit sich. Zum einen führt AVM mit dem Update den Ener­gie­spar­modus ein. Wer Leis­tungs­ein­bußen bei WLAN, LAN und USB-Ports in Kauf nimmt, kann demnach durch Akti­vieren der Funk­tion Strom sparen.

Darüber hinaus hat AVM mit der neuen FRITZ!OS-Version den Assis­tenten für einen verein­fachten FRITZ!Box-Wechsel einge­führt. Dieses Feature hatte der Hersteller im Rahmen der Berliner IFA im September vergan­genen Jahres erst­mals erwähnt. Ursprüng­lich sollte das Leis­tungs­merkmal bereits mit FRITZ!OS 7.50 einge­führt werden. Letzt­end­lich hat sich die Veröf­fent­lichung aber noch­mals verzö­gert.

Weiteres Update von AVM

AVM hat darüber hinaus eine neue Version der FRITZ!App Fon für Android veröf­fent­licht. Das Update auf die Version 2.9.0 steht zum kosten­losen Down­load im Google Play Store bereit. Die Anwen­dung ermög­licht laut Chan­gelog die Sprach­ver­bin­dung zu unter­stützten Türsprech­stellen, wenn auf der FRITZ!Box mindes­tens das FRITZ!Labor 7.51 oder die aktu­elle FRITZ!OS-Version instal­liert ist.

