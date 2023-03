So können FRITZ!Box-Nutzer künftig Strom sparen

In vielen Haus­halten sind die Strom­kosten in den vergan­genen Monaten in die Höhe geschnellt. Da kommt jede Möglich­keit gelegen, die Spar­poten­zial bieten. Darauf hat nun auch AVM reagiert und einen Ener­gie­spar-Modus für die FRITZ!Box einge­führt. Aktuell haben zwar nur wenige Anwender die Möglich­keit, von der Funk­tion zu profi­tieren. Das dürfte sich aber in den kommenden Monaten ändern.

Der Ener­gie­spar-Modus zeigt sich im neuen FRITZ!Labor für die FRITZ!Box 7490, das ab sofort zum Down­load bereit­steht. Die Beta-Firm­ware trägt die Versi­ons­nummer 7.51-104203. Denkbar wäre, dass AVM sukzes­sive zunächst weitere FRITZ!Box-Modelle mit der Strom­spar-Funk­tion versorgt, die eben­falls schon ein Labor auf Basis der Firm­ware-Version 7.51 bekommen, während Soft­ware mit nied­rigerer Versi­ons­nummer außen vor bleibt. Neues Feature im FRITZ!Labor

Foto/Logo: AVM, Montage: teltarif.de Mögli­cher­weise können demnach die Nutzer der FRITZ!Box-Modelle 7530 AX, 6590 Cable, 6490 Cable, 4060, 4040, 6890 LTE, 6850 LTE und 6820 LTE (v2 und v3) mit einem der nächsten Labor-Updates damit rechnen, eben­falls den Ener­gie­spar-Modus zu bekommen. Andere Router-Modelle und auch die WLAN-Repeater von AVM, die im Labor sind, haben noch Firm­ware auf Basis von FRITZ!OS 7.39 oder 7.41 an Bord. Ob diese Versionen das neue Feature kurz­fristig bekommen, ist frag­lich.

Das bewirkt das neue Feature

Mit dem Ener­gie­spar-Modus stellt AVM den Nutzern seiner Produkte eine Option zur Verfü­gung, mit denen sich WLAN, LAN und USB beson­ders strom­spa­rend betreiben lassen, wie aus dem Chan­gelog zum Labor-Update für die FRITZ!Box 7490 hervor­geht. Keine Infor­mationen gibt es bislang dazu, wie der neue Modus arbeitet, wie er ein- und ausge­schaltet wird, welche Einspar-Poten­ziale er mit sich bringt und mit welchen "Neben­wir­kungen" Nutzer rechnen müssen.

Dem Chan­gelog zufolge hat AVM zudem Perfor­mance-Opti­mie­rungen für die WLAN-Schnitt­stelle der FRITZ!Box 7490 durch­geführt. Dazu kommen verschie­dene Fehler­berei­nigungen, beispiels­weise dass MyFRITZ!Frei­gaben unter Umständen nur über IPv4 aufge­löst wurden, dass es an DS-Lite-Anschlüssen bei manu­eller Abschal­tung von IPv6 (Fehl­kon­figu­ration) zu wieder­holten Einwahl­ver­suchen der FRITZ!Box kommen konnte und dass es bei länger andau­ernder LAN-LAN-Kopp­lung über IPSec zu CISCO-Gegen­stellen bei akti­vierter Paket­beschleu­nigung zu Verbin­dungs­ver­lusten kommen konnte.

Mit einer früheren Labor-Version trat außerdem der Fehler aus, dass bei deak­tivierter Einstel­lungs­über­nahme im Mesh-Netz Repeater im LAN-Brücken-Modus dennoch ein "WLAN aus" der Zeit­schal­tung über­nommen haben.

Weitere Details zu Vor- und Nach­teilen von WLAN Mesh haben wir in einem Ratgeber zusam­men­gefasst.