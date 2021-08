AVM veröffentlicht Firmware-Update für die FRITZ!Box 7490

Update für die FRITZ!Box 7490

Foto: AVM AVM hat ein Soft­ware-Update für die FRITZ!Box 7490 veröf­fent­licht. Neue Funk­tionen sind mit der Aktua­lisie­rung nicht verbunden. Viel­mehr hat der Hersteller Opti­mie­rungen vorge­nommen, die zuvor schon eine Reihe von anderen Router-Modellen veröf­fent­licht wurden. Besitzer der FRITZ!Box 7490 können das Update auf FRITZ!OS 7.28 ab sofort über die webba­sierte Benut­zer­ober­fläche des Routers instal­lieren, die in der Regel unter der Adresse fritz.box erreichbar ist. Wer auto­mati­sche Aktua­lisie­rungen erlaubt hat, sollte die neue Firm­ware in den kommenden Tagen auch ohne manu­ellen Eingriff bekommen.

Nach Angaben des Herstel­lers wurde mit dem Update die Stabi­lität von System und WLAN-Netz ange­hoben. Zudem wurde eine notwen­dige Anpas­sung an verän­derte Anfor­derungen zur Authen­tifi­zie­rung bei Google vorge­nommen. Ohne diese Ände­rung könnten Anwender über den Router künftig nicht mehr auf den Google Kalender und das beim Internet-Konzern hinter­legte Tele­fon­buch zugreifen. Zudem hat AVM die Inter­ope­rabi­lität für CardDAV-basierte Online-Tele­fon­bücher erhöht.

Der Chan­gelog verspricht außerdem eine opti­mierte Behand­lung von Rufum­lei­tungen bei SIP-Trunks, die eine Rufum­lei­tung in der Rufphase unter­stützen. Nicht zuletzt gehört auch bei der FRITZ!Box 7490 das Problem der Vergan­gen­heit an, dass unter macOS 11.3 (Big Sur) keine Netz­lauf­werk­ver­bin­dung aufge­baut werden konnte.

Update für Android-Version der FRITZ!App WLAN

Foto: AVM AVM hat außerdem die Android-Vari­ante der FRITZ!App WLAN aktua­lisiert. Diese steht jetzt in der Version 2.10.4 zum kosten­losen Down­load im Google Play Store bereit. Wie der Hersteller mitteilte, dient die Aktua­lisie­rung der Fehler­berei­nigung. So war in der zuvor veröf­fent­lichten Programm-Version die Anzeige der WLAN-Umge­bung verschoben.

Mit der FRITZ!App WLAN gibt AVM den Kunden ein Tool an die Hand, um unter anderem die Verbin­dungs­geschwin­dig­keit von Smart­phone oder Tablet an verschie­denen Stand­orten im Funk­netz zu messen. Darüber hinaus liefert die Anwen­dung Details zur bestehenden WLAN-Verbin­dung. Nicht zuletzt bekommen die Nutzer eine grafi­sche Ansicht zur Bele­gung der WLAN-Kanäle rund um das eigene Funk­netz.

