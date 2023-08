FRITZ!OS 7.56: Update bringt neue Telefonie-Funktion

Über die SIM-Karten in den FRITZ!Box-Modellen 6850 5G und 6850 LTE sind jetzt auch Tele­fonate möglich. Doch einige Voraus­set­zungen müssen hierzu erfüllt sein.

Telefonieren über SIM in der FRITZ!Box

AVM hat mit FRITZ!OS 7.56 eine neue Firm­ware-Version veröf­fent­licht, die zahl­reiche Features auf kompa­tiblen Router-Modellen nach­rüstet. Jetzt hat der in Berlin ansäs­sige Hersteller das Update für weitere FRITZ!Boxen veröf­fent­licht. Diese bekommen mit der neuen Betriebs­system-Vari­ante ein wich­tiges Funk­tions-Upgrade, das bei den meisten anderen Router-Modellen von AVM aller­dings irrele­vant ist.

Besitzer einer FRITZ!Box 6850 5G oder FRITZ!Box 6850 LTE, die das Update auf die Version 7.56 des Betriebs­sys­tems instal­lieren, können über die im Router einge­legte SIM-Karte nicht nur den Internet-Zugang herstellen, sondern auch tele­fonieren. Das war bislang nicht vorge­sehen, sodass die Kunden trotz der Mobil­funk-Anbin­dung auf einen VoIP-Provider auswei­chen mussten, um den Router auch für Tele­fonate einzu­setzen.

Auch auf den Mobil­funk­tarif kommt es an

Die Tele­fonie-Funk­tion ist nicht nur von der tech­nischen Frei­schal­tung in der FRITZ!Box-Soft­ware abhängig. Auch der Mobil­funk­tarif muss geeignet sein. Sprich: Wer im Router eine reine Daten-SIM betreibt, kann darüber auch nach der Instal­lation der Firm­ware-Version 7.56 auf der FRITZ!Box nicht tele­fonieren. Möglich ist das, wenn der Tarif explizit auch die Tele­fonie umfasst.

Denkbar wäre zum Beispiel die Nutzung einer MultiSIM des norma­ler­weise für das Smart­phone bestimmten Vertrags. Dabei wird der VoLTE-Stan­dard in den 4G-Netzen genutzt. In 5G-Stan­dalone-Netzen steht zusätz­lich VoNR zur Verfü­gung. Dieses Feature ist in Deutsch­land bislang nur für Voda­fone-Kunden mit einem festen Vertrags­ver­hältnis rele­vant, die zudem die 5G-Stan­dalone-Option gebucht haben müssen, um das von LTE unab­hän­gige 5G-Netz zu nutzen.

So wird die Handy­nummer auf der FRITZ!Box einge­richtet

Wie herkömm­liche Fest­netz- bzw. VoIP-Nummern muss auch für Rufnummer auf der SIM-Karte vor der Nutzung über das FRITZ!Box-Menü einge­richtet werden. Das ist über den Punkt Tele­fonie - eigene Rufnum­mern möglich. Hier wird die Option "neue Rufnummer" und dann "Mobil­ruf­nummer" ausge­wählt. Danach kann die Tele­fon­nummer einge­geben und einem mit dem Router verbun­denen DECT-Telefon zuge­wiesen werden.

Wenn keine mobile Fest­netz­nummer zum Einsatz kommt, besteht für den Anrufer aller­dings der Nach­teil, dass für die Verbin­dung Kosten zu einem Mobil­funk­anschluss anfallen. AVM stellt unter anderem die Vorteile heraus, dass Nutzer auf ihrer Handy­nummer erreichbar bleiben, während das Smart­phone gerade am Lade­kabel hängt.

Wie berichtet hat AVM in dieser Woche auch ein neues FRITZ!Fon-Modell in den Verkauf geschickt.