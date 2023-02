FRITZ!Box 5690 Pro im Hands-On: Neues AVM-Flaggschiff

Wie berichtet stellt AVM auf dem Mobile World Congress (MWC) in Barce­lona gleich drei neue Router vor. Wir konnten uns das neue Flagg­schiff, die FRITZ!Box 5690 Pro, auf der Messe einmal ansehen. Das Gerät zeichnet sich dadurch aus, dass sowohl DSL- aus auch Glas­faser-Anschlüsse unter­stützt werden. Der Router ist somit vor allem für Kunden inter­essant, die noch einen DSL-Anschluss nutzen, in abseh­barer Zeit aber die Möglich­keit bekommen, auf Glas­faser zu wech­seln. FRITZ!Box 5690 Pro auf dem AVM-Messestand

Foto: teltarif.de Das Gerät kommt im glän­zenden weiß-roten Design. Die FRITZ!Box 5690 Pro steht aufrecht. Auf der Vorder­seite zeigt sich das FRITZ!Box-Logo. Dazu kommen die Info-LED sowie weitere Leucht­dioden für Tele­fonie, WLAN und Power/Internet. An der Ober­seite sind die Tasten für WLAN (ein/aus) und Connect (WPS) zu finden. Seit­lich hat AVM einen USB-Anschluss unter­gebracht. Anschlüsse auf der Geräte-Rückseite

Foto: teltarif.de Auf der Rück­seite befinden sich die Buchsen für den Glas­faser-Anschluss (SFP) und DSL. Daneben sind zwei Buchsen für analoge Tele­fone und ein 2,5-GBit-WAN/LAN-Port zu finden. Darüber hinaus hat der Hersteller vier Gigabit-LAN-Ports inte­griert. Ganz rechts befindet sich noch der Anschluss für das Netz­teil. Sowohl über den Anschlüssen auf der Geräte-Rück­seite als auch auf der Unter­seite des Routers hat AVM Lüftungs­schlitze inte­griert.

FRITZ!Box 6860 5G nur als Dummy auf der Messe

Seitlicher USB-Anschluss

Foto: teltarif.de Die FRITZ!Box 6860 5G ist zwar eben­falls auf dem AVM-Messe­stand in Barce­lona zu sehen, aller­dings noch nicht als funk­tions­tüch­tiges Gerät. Der Hersteller zeigt einen Dummy, mit dem sich Inter­essenten bereits jetzt das Design des Routers ansehen können. Auch die FRITZ!Box 6860 5G steht aufrecht. Der Standfuß kann aber abge­nommen werden. Das ist prak­tisch, wenn der Kunde den Router an der Wand montieren möchte. So soll die neue FRITZ!Box mit 5G-Zugang aussehen

Foto: teltarif.de Auf der Vorder­seite finden sich neben dem FRITZ!Box-Schriftzug ein S-Meter, mit dem Nutzer den Mobil­funk­emp­fang über­prüfen können. Dazu kommen LEDs für WLAN und Power/Mobile. Die Connect-Taste (WPS) wurde auf der rechten Außen­seite der FRITZ!Box 6860 5G inte­griert. Auf der Unter­seite befinden sich ein Ethernet-Port und der Steck­platz für eine Nano-SIM-Karte. Letz­terer ist nur zugäng­lich, wenn der Standfuß abmon­tiert wird. FRITZ!Box 6860 5G: Unterseite mit SIM-Schacht und Ethernet-Buchse sowie Standfuß

Foto: teltarif.de Bei der FRITZ!Box 6860 5G handelt es sich um den Nach­folger der FRITZ!Box 6850 5G. Vorteile gegen­über dem Vorgänger sind Verbes­serungen für mobile Daten­ver­bin­dungen (schnel­lerer Internet-Zugang dank Opti­mie­rungen im Bereich Carrier Aggre­gation) und Power over Ethernet, sodass kein zusätz­liches Netz­kabel benö­tigt wird.

FRITZ!Smart Gateway: Live-Demo auf dem MWC

Als weitere Produkt­neu­heit zeigt AVM das FRITZ!Smart Gateway auf dem Mobile World Congress. Das Gerät erwei­tert ein bestehendes Heim­netz­werk um die Funk­tech­nolo­gien DECT ULE und Zigbee. Vor allem für die Licht­steue­rung ist das inter­essant, wie der Hersteller auf der Messe vorführt. Wer sich eine FRITZ!Box 5690 Pro zulegt, benö­tigt das FRITZ!Smart Gateway nicht. FRITZ!Smart Gateway neben einem Powerline-Adapter

Foto: teltarif.de Als weiteren neuen Router zeigt AVM auf dem MWC die FRITZ!Box 5690 XGS. Diese ist für den deut­schen Markt derzeit nicht rele­vant, da der von diesem Router unter­stützte Glas­faser-Stan­dard XGS-PON von den deut­schen Netz­betrei­bern noch nicht genutzt wird.

Der Hersteller will die neuen Produkte voraus­sicht­lich noch in diesem Jahr auf den Markt bringen. Recht­zeitig zum Markt­start sollen auch die Verkaufs­preise fest­stehen. AVM räumt ein, dass sich die Markt­ein­füh­rung noch verzö­gern kann. Das dürfte vor allem für die FRITZ!Box 6860 5G gelten, die derzeit nur als Dummy exis­tiert. Darüber hinaus zeigte sich auch bei der FRITZ!Box 6850 5G, dass zwischen dem ange­peilten Termin für die Veröf­fent­lichung und der tatsäch­lichen Verfüg­bar­keit Welten lagen. Der Hersteller hatte seiner­zeit mit der FRITZ!Box 6850 LTE sogar noch ein 4G-Modell zwischen­geschoben.