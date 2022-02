FRITZ!Box, FRITZ!OS & mehr: MWC-Neuheiten von AVM

In gut einer Woche öffnet der Mobile World Congress (MWC) in Barce­lona seine Pforten. Nachdem die Messe vor zwei Jahren der Pandemie zum Opfer fiel und 2021 in stark verklei­nerter Form in den Früh­sommer verlegt wurde, findet die Veran­stal­tung dieses Mal wieder zum gewohnten Termin statt. Anders als im vergan­genen Jahr sind auch viele namhafte Hersteller wieder vor Ort.

Zu den Anbie­tern, die auf dem Mobile World Congress präsent sein werden, zählt auch die Berliner Firma AVM. Schon im Vorfeld hat das Unter­nehmen einige der High­lights verraten, die in Barce­lona gezeigt werden. Dazu gehört eine "Produkt­pre­miere für Glas­faser", wie es in der Vorankün­digung heißt. Dabei geht es einem Bericht von Caschys Blog zufolge um ein neues FRITZ!Box-Modell.

AVM kommt zum MWC

Foto: teltarif.de Den Angaben zufolge hat das Gerät die Bezeich­nung FRITZ!Box 5590 Fiber. Das erscheint schlüssig, denn im Internet kursierte bereits die erste Firm­ware-Version für das bislang unbe­kannte Router-Modell. Zu den tech­nischen Spezi­fika­tionen der neuen FRITZ!Box für den Glas­faser-Anschluss gibt es noch keine gesi­cherten Infor­mationen. Details wird es in Halle 7 auf der Messe in Barce­lona geben.

Vorschau auf FRITZ!OS 7.50

Wie AVM weiter ange­kün­digt hat, wird das Unter­nehmen den Mobile World Congress auch für eine Live-Präsen­tation von FRITZ!OS 7.50 nutzen. Diese neue Firm­ware-Version hatte der Hersteller bereits zum Start des aktu­ellen FRITZ!Labors ange­kün­digt. Wich­tigste Neue­rung ist die Unter­stüt­zung für VPN-Verbin­dungen mit dem WireGuard-Proto­koll, das die proprie­täre Lösung ablöst, die auf der FRITZ!Box bisher zum Einsatz kam.

Denkbar wäre, dass auf der Messe auch Funk­tionen zu sehen sein werden, die in den aktu­ellen Labor-Versionen noch nicht enthalten sind. Mögli­cher­weise öffnet AVM das FRITZ!Labor anläss­lich der Messe auch für weitere Router-Modelle oder auch für WLAN-Repeater. Eher unwahr­schein­lich ist, dass der Hersteller auch schon einen Termin für die Vertei­lung des finalen Updates auf FRITZ!OS 7.50 nennen kann.

Das FRITZ!Labor ist gerade erst auf den neuesten Stand gebracht worden. In einer weiteren Meldung haben wir bereits darüber berichtet, welche Neue­rungen das Labor-Update mit sich bringt.