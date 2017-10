7 nützliche Apps von AVM

AVM ist bekannt für seine FRITZ!Boxen und andere Geräte für das vernetzte Zuhause. Um eine gute Bedienung von Router, DECT-Telefon, WLAN-Repeater und mehr zu gewährleisten, bietet der Berliner Netzwerkausrüster einige praktische Apps für Android und iOS an; Windows 10 Mobile wird nicht unterstützt. Zu den möglichen Anwendungsszenarien gehört beispielsweise, dass der Nutzer per App auch von unterwegs Zugriff auf seine Geräte im smarten Zuhause erhält oder er kann die Wiedergabe von Medien steuern. Wir haben für Sie die derzeitigen sieben Apps von AVM in einer Übersicht zusammengetragen und zeigen, was der Anwender damit anstellen kann.

