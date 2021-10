Mehr Chancen für alle: Mobilfunk-Frequenzvergabe später?

Die Bundesnetzagentur überlegt, wie die nächste Frequenzvergabe aussehen könnte und hat Experten um Rat gefragt.

Foto: Picture-Alliance / dpa Die nächste Verstei­gerung von Mobil­funk­fre­quenzen steht bis aller­spä­tes­tens 2025 auf dem Plan. Dann laufen Lizenzen im Bereich bei 800 MHz, aber auch 1800 und 2600 MHz ab. Die wenigen Frequenzen müssten dann unter 4 (bisher 3) Netz­betrei­bern verteilt werden. Damit es keine Unter­bre­chung gibt, müsste die Frequenz­ver­gabe schon 2022 oder 2023 statt­finden.

Teure Verstei­gerung mit Risiken und Neben­wir­kungen

Die Bundesnetzagentur überlegt, wie die nächste Frequenzvergabe aussehen könnte und hat Experten um Rat gefragt.

Foto: Picture-Alliance / dpa Nach bishe­rigen Regeln wäre das eine teure Verstei­gerung. Die kuriose Folge: Die Preise pro Frequenz­paket würden steigen und alle Netz­betreiber könnten unterm Strich zu wenig Frequenzen bekommen. Das bedeutet: Sie könnten ihre Kunden nicht mehr ausrei­chend oder nur zu sehr hohen Kosten versorgen, weil sie auf höheren Frequenzen mit nied­rigerer Reich­weite wesent­lich mehr Sender aufstellen müssten.

Die Frequenzen bei 800 MHz sind für die Versor­gung des länd­lichen Raumes extrem wichtig. Dort gibt es jetzt einen vierten Bieter, die Firma 1&1. Diese Gemenge­lage könnte dazu führen, dass die vier Inter­essenten in einem Preis­krieg sich gegen­seitig über­bieten und so den Preis für die Lizenzen erneut in extreme Höhen schrauben. Das würde dem Markt viel Geld entziehen, was für den Netz­ausbau fehlt.

Denkbar wäre auch, dass einer der drei bishe­rigen Anbieter in Zukunft nicht mehr genug Frequenzen (Band­breite) bekommt, um seine vorhan­denen Kunden in der Fläche wie bisher gewohnt versorgen zu können. Man müsste also Sender oder Sektoren redu­zieren oder schlimms­ten­falls ganz abschalten. Die Folge wären neue und größere Löcher im Mobil­funk­netz oder lokal stark über­las­tete Funk-Zellen. Das würden insbe­son­dere Menschen im länd­lichen Raum merken. Voda­fone rechnet vor, dass bis zu vier Millionen Nutzer betroffen sein könnten.

Seit einiger Zeit geis­tert daher der Vorschlag durch die Szene, die nächste Auktion zu verschieben - etwa um drei Jahre. Auch wenn es kurios klingt, das hätte sogar für den oder die Newcomer Vorteile. Die Behörde hatte nun Firmen und Orga­nisa­tionen über das weitere Vorgehen befragt.

Telekom, Voda­fone und Telefónica für Verschie­bung

Telekom, Voda­fone und Telefónica (o2) plädieren schon länger dafür, die Auktion für mehrere Jahre zu verschieben, um dann auf einen Schlag alle verfüg­baren und notwen­digen Frequenzen unter allen Inter­essenten zu verstei­gern oder nach anderen Regeln zu verteilen. o2-Telefónica Chef Markus Haas hofft auch darauf, dass in einigen Jahren weitere Frequenzen bei 600 MHz, die aktuell noch für DVB-T2 genutzt werden, dem Mobil­funk zur Verfü­gung gestellt werden könnten.

ZEW und Mono­pol­kom­mis­sion könnten sich mit Verschie­bung anfreunden

Zwei unver­däch­tige Insti­tutionen, zum einen das Wirt­schafts­for­schungs­institut ZEW in Mann­heim und die Mono­pol­kom­mis­sion, welche die Bundes­regie­rung berät, könnten sich damit durchaus anfreunden. Im Prinzip, stellen beide klar, sind Verstei­gerungen das am besten geeig­neten Verga­bever­fahren. Eine Verschie­bung hätte aber auch Vorteile.

Die Zwischen­lösung: Mehr Roaming

Die Mono­pol­kom­mis­sion ist der Ansicht, dass bei einer Verlän­gerung der Funk­lizenzen um drei Jahre und einer entspre­chend späteren Auktion auch Neuein­steiger (z.B. 1&1 oder noch ganz neue Anbieter) einen "gleich­wer­tigen Anteil am Flächen­spek­trum" erwerben könnten. Ausbau­auf­lagen zur Flächen­ver­sor­gung sollten strikt an den Zeit­punkt der Frequenz­ver­gabe gebunden werden.

Das ZEW gutachtet ähnlich. Ein späteres Verga­bever­fahren, bei der es viele Frequenzen auf einmal gäbe, würde „einem Neuein­steiger eher ermög­lichen, sich eine kompe­titive Ausstat­tung zu sichern“. Denn: „Markt­ein­tritt wird umso leichter, je mehr Frequenzen zur Vergabe stehen.“

Den Fach­leuten ist klar, dass eine Verlän­gerung der bestehenden Lizenzen für 1&1 zunächst Nach­teile hätte. Die Lösung sieht so aus: „Tempo­räres Roaming könnte einen Teil der Ungleich­behand­lung aufheben.“

Roaming Abkommen gibt es schon

So ein Roaming-Abkommen gibt es schon zwischen 1&1 und o2 - Kenner gehen davon aus, dass solche Abkommen noch ausge­weitet werden müssten, viel­leicht sogar auch mit der Telekom und Voda­fone. Dadurch könnten die Frequenzen auch effi­zienter genutzt werden.

Verschie­dene Denk­modelle

Bei der Stra­tegie zum flächen­deckenden Netz­ausbau stoßen verschie­dene Denk­schulen aufein­ander. Die einen wünschen sich ein bundes­weit flächen­deckendes Netz und halten dafür einen Anbieter für ausrei­chend. Der Nach­teil: Dieser Einheits­anbieter könnte seine Preise nach Guts­her­renart fest­legen, es wäre nur schwer nach­zuweisen, ob seine Preise "gerecht" sind.

Die andere Denk­schule möchte maxi­malen Wett­bewerb, der zu nied­rigen Preisen führt. Wenn Anbieter A nicht passt, würden die Kunden schnell zum Anbieter B oder C oder D wech­seln, weil der güns­tiger sein könnte oder viel­leicht ein besseres Netz haben könnte. Der Nach­teil: Ein Ausbau würde bevor­zugt in lukra­tiven Ballungs­gebieten erfolgen. Die "weissen Flecken" würden vernach­läs­sigt oder müssten mit Staats­mit­teln aufge­wertet werden.

Eine dritte Denk­schule stellt sich zwar ein Einheits­netz vor, das aber von konkur­rie­renden Unter­nehmen genutzt und vermarktet wird. Der Einheits­netz­betreiber selbst dürfte dann gar keine Endkunden bedienen. Dadurch gäbe es Wett­bewerb, die Preise des Einheits­netz­betrei­bers wären aber schwer kontrol­lierbar.

Bundes­netz­agentur infor­miert

Auf seiner Internet-Seite infor­miert die Bundes­netz­agentur über den aktu­ellen Stand.

5G für die Milch­kanne ist kein lockerer Spruch, sondern sinn­voll.