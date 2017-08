Ungewöhnliche Störungen melden

Bei Funkstörungen kann die Bundesnetzagentur (BNetzA) helfen. Bei dieser Behörde lassen sich dauerhaft anhaltende Empfangsstörungen von Fernsehen und Radio ebenso wie ungewöhnliche Mobilfunkstörungen melden - per Telefon unter der Rufnummer 04821/89 55 55 oder per E-Mail unter funkstoerung@bnetza.de. Vor einem Anruf oder einer Mail an die BNetzA sollten die Störungen aber beobachtet und dokumentiert werden, rät die Behörde - dies erleichtert eine erste Einschätzung des Problems.

Außerdem sollten mögliche Fehler am Empfangsgerät ausgeschlossen werden, zum Beispiel eine fehlerhafte Geräteeinstellung oder eine falsche Antenne. Tipps zum Erkennen solcher Fehler und weitere Informationen gibt es auf der Website der Bundesnetzagentur.

Wie die BNetzA vorgeht, um Funkstörungen zu beseitigen, schildern wir in der unten stehenden News.