Übersicht: Die 14 besten Gratis-TV-Apps

Fern­sehen unter­wegs ist über diverse Apps auch kostenlos verfügbar. Wir haben uns die besten 14 Apps für den TV-Empfang am Smart­phone ange­sehen.

Den Tatort unter­wegs schauen, Brea­king News live verfolgen sowie den Filme­abend an der Nord­see­küste oder am Rhein­ufer verbringen. Dank schneller, mobiler Inter­net­ver­bin­dungen und entspre­chender Apps ist das mit dem eigenen Smart­phone und Tablet möglich, und das sogar kostenlos, abge­sehen frei­lich von den anfal­lenden Kosten für die Inter­net­ver­bin­dung und den Rund­funk­bei­trag. In unserer Über­sicht stellen wir die 14 besten Apps für den Fern­seh­genuss unter­wegs vor, die ohne Extra-Kosten nutzbar sind.

Viele Anbieter bieten dabei ein kosten­loses Basis-Paket an, das auf Wunsch um kosten­pflich­tige Extras erwei­tert werden kann. Andere Apps sind in Deutsch­land voll­umfäng­lich nur mit einem VPN-Dienst zugäng­lich.

Zattoo

Zattoo ist ein Pionier beim TV-Strea­ming. Für das Grund­angebot aus über 100 Sendern ist ledig­lich eine Regis­trie­rung notwendig. Der Zattoo-Account gilt anschlie­ßend für alle Geräte, die man nutzen möchte. Über mobile Apps ist das Streamen zeit­lich unbe­grenzt gratis, während für Smart-TV-Apps nur bis zu 30 Stunden Fern­sehen monat­lich ohne Extra-Kosten möglich sind.

Im kosten­losen Angebot finden sich die öffent­lich-recht­lichen Sender, beliebte Privat­sender wie Tele 5 oder Sport 1 sowie viele Lokal­sender und auch inter­natio­nale Ange­bote. Die Ange­bote der großen Privat-TV-Gruppen RTL und ProSiebenSat.1 gibt es jedoch nur kosten­pflichtig.

Down­load für Android

Down­load für iOS