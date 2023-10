Fremde WhatsApp-Fotos in Smartphone-Galerie - was tun?

Menschen, Tiere, Sensa­tionen: Auf jeden Fall lauter Bilder und Videos in der Smart­phone-Galerie, die man gar nicht selbst gemacht hat? Was ist denn da passiert?

WhatsApp: Fremde Fotos in der Smartphone-Galerie

Foto/Montage: teltarif.de, Logo: WhatsApp WhatsApp kann alle Medi­enin­halte aus Chats auto­matisch auch in der Smart­phone-Galerie spei­chern und anzeigen. Zur Erin­nerung: Die Galerie ist der Ort, an dem die Handy­kamera Fotos und Videos ablegt.

Aber zurück zur Auto-Spei­cher­funk­tion von WhatsApp: Die ist prak­tisch, wenn man diese Funk­tion nutzen möchte. Allen, die sie nicht kennen, kann das in der Regel stan­dard­mäßig akti­vierte Feature aber durchaus einen Schre­cken einjagen.

Wo kommen diese Bilder her?

Foto/Montage: teltarif.de, Logo: WhatsApp Denn spätes­tens, wenn man die Bilder und Videos vom Smart­phone auf einen Rechner herun­ter­lädt, bemerkt man auf einmal viele Medi­enin­halte, die man gar nicht selbst ange­fer­tigt hat.

Aber wer dann? Alle mögli­chen Kontakte, mit denen man chattet. Posten sie ein Bild oder Video, landet dieses direkt in der Galerie - sowohl aus Einzel- als auch aus Grup­pen­chats.

Funk­tion einfach ausschalten

Wer das nicht möchte, muss unter "Einstel­lungen/Chats/Chat-Einstel­lungen" die "Sicht­bar­keit von Medien" (Android) bezie­hungs­weise "Sichern in Aufnahmen" (iOS) deak­tivieren.

Das spart auch Spei­cher­platz auf dem jewei­ligen Gerät. Fotos und Videos anderer, die man dauer­haft behalten möchte, kann man auch gezielt aus den jewei­ligen Chats heraus abspei­chern.

