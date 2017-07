freenetMobile macht Smart-Tarife günstiger

freenetMobile wertet freeSMART-Portfolio auf Der Mobilfunker freenetMobile hat es anderen Anbietern wie Drillisch, mobilcom-debitel sowie Penny Mobil und ja!mobil gleich getan und einige seiner Tarife überarbeitet bzw. im Preis gesenkt. Von den Änderungen betroffen ist die Sparte freeSMART, unter der freenetMobile seine Smartphone-Tarife anbietet. Allerdings profitieren nur Neukunden von den Änderungen, wie uns freenetMobile auf Nachfrage mitteilte. Für Bestandskunden gelten die Konditionen, die zum Zeitpunkt der Buchung ihres Tarifs festgelegt wurden.

Angeboten werden die drei überarbeiteten Tarife sowohl als monatlich kündbare Versionen als auch mit einer Laufzeit von 24 Monaten. Die Kündigungsfrist beträgt zwei Wochen bzw. drei Monate bei den Zwei-Jahres-Verträgen. freenetMobile arbeitet im Netz der Telekom sowie im Netz von Vodafone. Da beide Netzbetreiber LTE ihren eigenen Tarifen vorbehalten, müssen Kunden von freenetMobile auf die Datenübertragung via 4G verzichten.

Das Roaming ist bei allen freeSMART-Tarifen in den ersten sechs Wochen gesperrt und wird danach automatisch zum darauffolgenden Monat aktiviert. Innerhalb des EU-Auslands können Kunden ihre heimischen Tarife dann ohne Zusatzkosten auch im Ausland nutzen.

freenetMobile stellt freeSMART-Tarife neu auf

freenetMobile nennt seine angepassten Tarife freeSMART 400, 1000 und 2000. In der kleinsten Offerte freeSMART 400 erhalten Kunden 400 MB Datenvolumen, mit dem sie mit einer Geschwindigkeit von bis zu 21 MBit/s im Downstream und bis zu 3 MBit/s im Upstream im Internet surfen können. Ist das Inklusivvolumen aufgebraucht, wird die Surf-Geschwindigkeit für den Rest des Monats gedrosselt. Für die Telefonie gibt es 100 Frei-Minuten. Weitere Minuten sowie SMS werden mit jeweils 9 Cent in Rechnung gestellt. Der freeSMART 400 kostet 5,95 Euro pro Monat bei monatlicher Kündigung und 3,95 Euro monatlich bei einer Laufzeit von zwei Jahren.

Der freeSMART 1000 bringt jeweils 100 Einheiten für Gespräche und SMS mit, für jede weitere Minute und SMS berechnet der Anbieter 8 Cent. Zudem sind in diesem Tarif 1 GB Daten mit einer maximalen Surf-Geschwindigkeit von bis zu 21,6 MBit/s inkludiert. Bislang kostete der freeSMART 1000 14,95 Euro bzw. 16,95 Euro im Monat. Im Zuge der Umstellung wurden die Preise jedoch gesenkt. Ab sofort zahlen Kunden mit Zwei-Jahres-Vertrag nur noch 5,95 Euro im Monat und Kunden mit einmonatiger Laufzeit nur 7,95 Euro.

Der alte Tarif freeSMART 1500 lässt sich nicht länger buchen. Als Ersatz bietet freenetMobile ab sofort den Tarif freeSMART 2000 mit 2 GB statt 1,5 GB Datenvolumen an. Die maximale Surf-Geschwindigkeit ist hier mit 42,2 MBit/s im Downstream etwa doppelt so hoch wie in den kleineren Tarif-Varianten. Wie der freeSMART 1000 bringt auch der 2000 100 Frei-Minuten für Gespräche in alle deutschen Netze sowie 100 Frei-SMS an. Weitere Verbindungen kosten pro Einheit jeweils 8 Cent. In der monatlich kündbaren Version Zahlen Kunden 9,95 Euro im Monat, die Zwei-Jahres-Variante ist mit monatlich 7,95 Euro etwas günstiger.

Für alle drei Tarife hat freenetMobile die Anschlusspreise gesenkt. Bei den monatlich kündbaren Tarifen fällt der Preis von 29,95 Euro auf 19,95 Euro und bei den Tarifen mit einer Laufzeit von 24 Monaten zahlen Neukunden ab sofort 9,95 Euro statt wie bisher 19,95 Euro. Für die Mitnahme der alten Rufnummer zum neuen Anbieter gewährt freenetMobile einen Wechselbonus in Höhe von 25 Euro.